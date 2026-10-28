¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
CONMOCIÓN

Encontraron muerta a Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

El cuerpo fue hallado este miércoles en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes. Hay cinco personas acusadas en la causa y tres de ellas están imputadas por femicidio.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Juan Quintans

Periodista.

Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 14:02

Puntos clave

  • El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado este miércoles en la zona de Esquina, Corrientes.
  • Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por femicidio; los dos primeros tienen prisión preventiva sin plazo.
  • Durante la investigación, la Policía encontró prendas quemadas en la tapera donde vivía uno de los principales acusados.

Resumen del artículo

Encontraron sin vida a Nancy Godoy, la docente que permanecía desaparecida desde principios de octubre en Corrientes. El cuerpo fue localizado este miércoles en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes. La investigación tiene cinco acusados: tres están imputados por femicidio, mientras que otra mujer enfrenta una acusación por homicidio simple y un quinto involucrado está señalado por falso testimonio.
PUBLICIDAD
La investigación ya cuenta con cinco personas acusadas por distintos delitos.

La búsqueda de Nancy Godoy, la docente que permanecía desaparecida desde principios de octubre en Corrientes, tuvo este miércoles el peor desenlace: encontraron su cuerpo sin vida en la zona de Esquina, donde durante los últimos días se habían concentrado los operativos para localizarla.

El hallazgo fue confirmado por fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas. Tras conocerse la noticia, se esperaba que el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, viajara hacia el lugar.

La investigación ya cuenta con cinco personas acusadas por distintos delitos. Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por femicidio, mientras que los dos primeros permanecen con prisión preventiva sin plazo.

También se encuentran acusados Rosa Leguizamón, por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de una serie de procedimientos y rastrillajes realizados en busca de la docente, cuya desaparición había movilizado a investigadores y fuerzas de seguridad de la provincia.

 

Las prendas quemadas que encontraron durante la investigación

Uno de los elementos incorporados recientemente a la causa fue el hallazgo de prendas quemadas en una tapera donde vivía Ireneo Zarza, quien se desempeñaba como capataz y es uno de los principales imputados.

La Policía de Corrientes encontró esos elementos durante los procedimientos y dispuso la realización de pericias para determinar si podían aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido con Godoy.

Zarza y Dionisio Sandoval permanecen detenidos bajo prisión preventiva sin plazo, mientras que Nahuel Rojas también está imputado por femicidio.

La investigación entra ahora en una etapa determinante. Las pericias deberán aportar información sobre las circunstancias y la causa de la muerte, mientras la Justicia continúa avanzando sobre las responsabilidades de las cinco personas acusadas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD