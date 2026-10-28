Encontraron muerta a Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

La búsqueda de Nancy Godoy, la docente que permanecía desaparecida desde principios de octubre en Corrientes, tuvo este miércoles el peor desenlace: encontraron su cuerpo sin vida en la zona de Esquina, donde durante los últimos días se habían concentrado los operativos para localizarla.

El hallazgo fue confirmado por fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas. Tras conocerse la noticia, se esperaba que el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, viajara hacia el lugar.

La investigación ya cuenta con cinco personas acusadas por distintos delitos. Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por femicidio, mientras que los dos primeros permanecen con prisión preventiva sin plazo.

También se encuentran acusados Rosa Leguizamón, por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de una serie de procedimientos y rastrillajes realizados en busca de la docente, cuya desaparición había movilizado a investigadores y fuerzas de seguridad de la provincia.

Las prendas quemadas que encontraron durante la investigación

Uno de los elementos incorporados recientemente a la causa fue el hallazgo de prendas quemadas en una tapera donde vivía Ireneo Zarza, quien se desempeñaba como capataz y es uno de los principales imputados.

La Policía de Corrientes encontró esos elementos durante los procedimientos y dispuso la realización de pericias para determinar si podían aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido con Godoy.

Zarza y Dionisio Sandoval permanecen detenidos bajo prisión preventiva sin plazo, mientras que Nahuel Rojas también está imputado por femicidio.

La investigación entra ahora en una etapa determinante. Las pericias deberán aportar información sobre las circunstancias y la causa de la muerte, mientras la Justicia continúa avanzando sobre las responsabilidades de las cinco personas acusadas.