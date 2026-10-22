Buscan a una docente hace 15 días en Corrientes: hay cinco detenidos e investigan un posible femicidio

La búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes, tuvo un giro en las últimas horas con la detención de otros dos trabajadores de la estancia donde funciona la escuela en la que desempeñaba sus tareas.

Con los nuevos arrestos ya son cinco las personas detenidas y la investigación comenzó a concentrarse en la hipótesis de que la mujer pudo haber sido víctima de un femicidio, aunque hasta el momento su paradero continúa siendo desconocido.

Uno de los nuevos detenidos es Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, ubicada en el departamento de Esquina. El otro es un trabajador rural de apellido Sandoval.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes deberán avanzar sobre las responsabilidades atribuidas a cada uno de los sospechosos.

Por qué quedó bajo sospecha el capataz

Zarza trabajaba como capataz de El Curupí, establecimiento en el que se encuentra la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy se desempeñaba como docente y directora suplente.

De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, el hombre habría permanecido durante las horas previas a la desaparición en un puesto rural conocido como “tapera”, ubicado a unos 150 metros de la escuela.

Ese elemento es analizado por los investigadores para reconstruir los movimientos ocurridos en el lugar y establecer qué sucedió con la docente.

Según la información conocida sobre la causa, la Fiscalía analiza avanzar con una imputación contra Zarza en el marco de la hipótesis de un posible femicidio. Las responsabilidades y la calificación legal deberán definirse judicialmente a partir de las pruebas reunidas.

Quiénes son los otros tres detenidos

Zarza y Sandoval se suman a Rosa Leguizamón, Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón, quienes ya habían sido detenidos durante las etapas anteriores de la investigación.

Leguizamón y Rojas, una pareja de puesteros que vive cerca de la escuela, quedaron bajo investigación por presunto encubrimiento agravado, luego de que se detectaran contradicciones en sus declaraciones.

Los fiscales buscan determinar si esas inconsistencias respondieron a errores en los testimonios o si existió una maniobra destinada a ocultar información relacionada con la desaparición.

Bordón, en tanto, había sido detenido por presunto falso testimonio o entorpecimiento de la investigación.

Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que el trabajador habría sido golpeado y torturado para obtener información sobre un supuesto asesinato y cuestionó la validez de las declaraciones atribuidas a su defendido. Esos señalamientos corresponden a la defensa.

Prendas, cuchillos y manchas bajo análisis

La investigación también avanzó con nuevos allanamientos. En una vivienda vinculada con Leguizamón, ubicada en la localidad de Sauce, fueron encontradas una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Godoy.

Los investigadores prevén exhibir esos elementos a familiares de la docente para intentar determinar si los reconocen y posteriormente someterlos a las pericias correspondientes.

En otros procedimientos se habían secuestrado cuchillos y prendas con manchas rojizas. Los análisis deberán establecer la naturaleza de esas manchas y si alguno de esos elementos tiene relación con la desaparición.

La Fiscalía también dispuso obtener muestras de ADN de una hermana y de uno de los hijos de Godoy. El material será utilizado como referencia genética ante eventuales hallazgos durante los rastrillajes.

Además, el estudio jurídico de Fernando Burlando asumirá la representación de la querella.

El último contacto fue el 7 de octubre

Godoy salió de su casa el 6 de octubre rumbo a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en una zona de difícil acceso del paraje El Malezal.

Para llegar al establecimiento debía atravesar sectores rurales de la estancia El Curupí y realizar parte del recorrido a caballo.

El 7 de octubre mantuvo el último contacto conocido con su familia, a través de mensajes de WhatsApp intercambiados con uno de sus hijos. Desde entonces no volvieron a tener noticias certeras sobre su paradero.

Su familia entregó a la Justicia audios y otros registros para colaborar con la reconstrucción de sus últimas horas.

A 15 días de su desaparición, la búsqueda continúa mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió dentro de la zona rural, cuál fue la participación de cada uno de los cinco detenidos y si las nuevas pruebas permiten confirmar o descartar la hipótesis de un femicidio.