Un hombre fue imputado por robar $468 mil en una panadería de la ciudad de Neuquén y quedó detenido con prisión preventiva. La formulación de cargos la realizó el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal (MPF), Andrés Carrea, durante una audiencia realizada el viernes pasado en la Ciudad Judicial.

Planteó que, de acuerdo a la información reunida por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 29 de junio pasado alrededor de las 16. Ocurrió en una panadería de calle Roca al 2.000, donde el acusado, M. D, ingresó con otra persona que aún no fue identificada.

Tras simular que iba a realizar una compra, extrajo un arma de fuego y amenazó a una empleada del comercio. Luego, quien lo acompañaba, tomó $468 mil que estaban en la caja registradora y ambos huyeron.

Gracias a la investigación, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, el imputado pudo ser identificado y durante un allanamiento realizado el pasado 10 de junio en una vivienda en el barrio “El Progreso”, fue detenido.

La explicación del MPF

El asistente letrado sostuvo en la audiencia que el acusado cometió el hecho mientras se encontraba en estado de rebeldía. Esto desde fines de mayo, luego de advertirse que había violado la prisión domiciliaria impuesta en abril por otro hecho de robo en el que está bajo investigación.

Ante esta situación, el asistente letrado requirió que le impongan prisión preventiva por un plazo de cuatro meses mientras avanza la investigación por este nuevo hecho. “Existe riesgo de fuga y estamos ante una pena en expectativa de prisión efectiva”, precisó.

Imputación y preventiva por cuatro meses

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en carácter de coautor. Fijó el plazo de investigación en cuatro meses y levantó la declaración de rebeldía sobre M. D.

Respecto al pedido de prisión preventiva, el magistrado lo respaldó por el plazo de cuatro meses.