Allanamientos en Neuquén y Plottier por un robo a una panadería: demoraron a un sospechoso con pedidos de captura

Un hombre fue demorado este viernes durante una serie de allanamientos realizados de manera simultánea en las ciudades de Neuquén y Plottier. Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido en una panadería de esta capital.

Las medidas judiciales fueron el resultado de una pesquisa llevada adelante por la Oficina de Investigaciones Zona Centro, que buscaba identificar a los responsables de un asalto cometido el pasado 30 de junio.

De acuerdo con la información oficial, dos hombres ingresaron al comercio y, bajo amenazas con un arma de fuego, se apoderaron de una importante suma de dinero antes de escapar.

Análisis de cámaras y tareas investigativas

La investigación avanzó a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y otras diligencias realizadas por los investigadores. Estas tareas permitieron identificar posibles domicilios vinculados con la causa y solicitar las órdenes de allanamiento correspondientes.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Comisaría Tercera y de la Oficina de Investigaciones Zona Centro, con apoyo de personal de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO), el Departamento Seguridad Metropolitana, la División Antinarcóticos y el Departamento Sustracción Automotores.

Un demorado y elementos secuestrados

Como resultado de los operativos, la Policía demoró a un hombre señalado como presunto autor del robo. Además, las autoridades informaron que el sospechoso registraba varios pedidos de captura vigentes.

Durante los allanamientos también fueron secuestradas prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa, ya que serían compatibles con los utilizados por los autores durante el asalto.

La evidencia quedó a disposición de la Justicia para su análisis dentro de la investigación en curso.

Hallaron drogas y un vehículo bajo peritaje

En uno de los domicilios allanados intervino la División Antinarcóticos, que secuestró dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis. Por este hallazgo se iniciaron actuaciones paralelas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Por otra parte, el Departamento Sustracción Automotores secuestró un vehículo que presentaba presuntas adulteraciones en sus dominios. La unidad quedó bajo peritaje para determinar su origen, procedencia y situación registral.

La investigación continúa bajo supervisión judicial mientras se analizan las pruebas obtenidas durante los procedimientos.