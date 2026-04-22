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Miércoles 22 de Abril, Neuquén, Argentina
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Robo frustrado

Estaban barreteando la puerta de un comercio en pleno centro y los vieron por las cámaras: hay tres detenidos

La División Centro de Monitoreo Urbano y la Comisaría 2° frustraron un intento de robo nocturno en una zona céntrica de alta circulación.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 08:31
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Las imágenes que captó la División Centro de Monitoreo Urbano.

En una zona céntrica de alta circulación, donde los colectivos urbanos e interurbanos transitan constantemente y las garitas de espera están siempre ocupadas, la tranquilidad nocturna se vio alterada este martes por la noche, alrededor de las 23:10.

Efectivos de la División Centro de Monitoreo Urbano observaron a dos individuos que intentaban forzar la puerta de un comercio ubicado en la intersección de Bahía Blanca y Mitre, utilizando lo que parecía ser una barreta. La alerta generó una respuesta inmediata de personal de la Comisaría 2°, que llegó al lugar en cuestión de minutos.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron a pie, pero la rapidez de la intervención permitió interceptarlos a pocos metros. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y una mujer presuntamente vinculados con el hecho.

En el sitio del intento de robo se constató daño en la puerta de ingreso del comercio, mientras que los agentes secuestraron elementos de interés que podrían ser determinantes para la causa.

Por disposición de la autoridad judicial, los demorados fueron trasladados a sede policial por el delito de tentativa de robo y permanecen a disposición de la Justicia.

 

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