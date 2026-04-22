En una zona céntrica de alta circulación, donde los colectivos urbanos e interurbanos transitan constantemente y las garitas de espera están siempre ocupadas, la tranquilidad nocturna se vio alterada este martes por la noche, alrededor de las 23:10.

Efectivos de la División Centro de Monitoreo Urbano observaron a dos individuos que intentaban forzar la puerta de un comercio ubicado en la intersección de Bahía Blanca y Mitre, utilizando lo que parecía ser una barreta. La alerta generó una respuesta inmediata de personal de la Comisaría 2°, que llegó al lugar en cuestión de minutos.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron a pie, pero la rapidez de la intervención permitió interceptarlos a pocos metros. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y una mujer presuntamente vinculados con el hecho.

En el sitio del intento de robo se constató daño en la puerta de ingreso del comercio, mientras que los agentes secuestraron elementos de interés que podrían ser determinantes para la causa.

Por disposición de la autoridad judicial, los demorados fueron trasladados a sede policial por el delito de tentativa de robo y permanecen a disposición de la Justicia.