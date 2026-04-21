Este lunes por la tarde, cuatro jóvenes fueron registrados por cámaras de seguridad intentando robar una bicicleta a plena luz del día. Las imágenes muestran a uno de ellos manipulando un corta candado, mientras sus acompañantes permanecían atentos a la situación, actuando como "campana".

El hecho ocurrió alrededor de las 19:47 en la intersección de Juan B. Justo e Irigoyen. La comunicación inmediata con la central policial permitió que los efectivos realizaran un seguimiento en tiempo real del recorrido de los jóvenes, quienes fueron detectados nuevamente en Perito Moreno y Avenida Olascoaga.

Al advertir la presencia policial, los adolescentes emprendieron una fuga desesperada por calle Alcorta hacia el oeste, lo que derivó en un operativo cerrojo en la zona. La rápida intervención de la Comisaría Segunda permitió interceptar a uno de los implicados sobre calle Juan B. Justo.

Se trataba de un menor de 16 años, quien se movilizaba en una bicicleta rodado 29. En su poder, los uniformados hallaron una mochila y una pinza tipo corta candado, elementos presuntamente utilizados para cometer el delito. El adolescente fue trasladado a la Comisaría del Menor, mientras que los objetos secuestrados quedaron como parte de la causa.