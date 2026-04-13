Un juicio que busca respuestas

Este martes comienza el juicio por la explosión en la planta New American Oil S.A. (NAO), un hecho que dejó tres trabajadores muertos y que sigue generando impacto en la región.

El proceso se desarrollará con la participación de más de 40 testigos y se extenderá durante varias jornadas.

El fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, explicó en “La mañana es de La Primera”, que se emite por la AM550, que llegan a la instancia de juicio con cinco personas imputadas, cada una con un rol distinto dentro de la planta, pero bajo la misma imputación.

"El término que resume todo esto es la desidia, priorizar el redito económico por encima de la seguridad pública”, consideró.

La acusación: una cadena de incumplimientos

La fiscalía sostiene que lo ocurrido no fue un hecho aislado ni inevitable. La hipótesis apunta a una acumulación de fallas en materia de seguridad dentro de la planta.

“Es un sinnúmero y constante de incumplimientos en materia de Seguridad”, señaló Liotard.

En ese marco, los imputados enfrentan cargos por estrago doloso agravado por la muerte de tres personas, una calificación que prevé penas de cumplimiento efectivo en caso de condena.

Qué se va a discutir en el juicio

El debate judicial buscará reconstruir en detalle cómo se trabajaba dentro de la planta y qué controles existían —o carecían— al momento de la explosión.

Entre los testigos habrá trabajadores actuales y exempleados, un sobreviviente del hecho (quién, además, fue sobreseído), bomberos, peritos en explosiones y personal vinculado a áreas técnicas y administrativas de la ART.

“Tenemos que probar muchos hechos, desde por qué estaban trabajando de la forma que lo hacían, las declaraciones juradas que habían presentado y cómo se justificaban las condiciones de seguridad”, detalló.

El punto crítico: el tanque y la explosión

Uno de los ejes centrales de la acusación está puesto en el funcionamiento de un tanque que, según la investigación, no estaba preparado para las tareas que se realizaban.

Allí se habría generado una mezcla que produjo vapores altamente volátiles. Esa nube, al entrar en contacto con una fuente de ignición, desencadenó una explosión de gran magnitud.

Liotard lo calificó como "una explosión catastrófica”.

Documentos bajo la lupa

Otro aspecto clave del juicio será la documentación presentada por la empresa ante organismos de control.

La fiscalía sostiene que se certificaban condiciones de seguridad que, en la práctica, no se cumplían. Parte de los imputados tenía la responsabilidad de validar esos informes.

En la constante desprolijidad que tenía la empresa, parte de los imputados son las personas que estaban a cargo de certificar estas cuestiones y presentarlas a secretaría de Energía, al municipio o a quien fuere, y daba cuenta de que, en su parecer, todo estaba correctamente previsto”, explicó el fiscal.

Lo que esperan las familias

Detrás del proceso judicial hay familias que esperan respuestas. También, una definición clara sobre responsabilidades.

El juicio, en ese sentido, no solo busca reconstruir lo ocurrido, sino también establecer consecuencias concretas, es decir, penas de cumplimiento efectivo en la cárcel.

Qué pasó en la explosión de NAO

La explosión ocurrió en septiembre de 2022 en la planta de NAO, en Plaza Huincul, y dejó un saldo de tres trabajadores fallecidos. El impacto fue inmediato y generó un fuerte operativo de emergencia en la zona.

Según la investigación, el origen estuvo en una combinación de factores vinculados a procesos internos y condiciones de trabajo dentro de la planta. La detonación se produjo tras la acumulación de vapores inflamables que encontraron una fuente de ignición.

El estallido tuvo una potencia considerable y afectó directamente a quienes se encontraban en el sector. Las víctimas murieron prácticamente en el acto, en medio de una escena que evidenció la magnitud del evento.

Desde entonces, la causa avanzó con peritajes, testimonios y reconstrucciones técnicas que ahora llegan a instancia de juicio, donde se buscará determinar qué pasó y quiénes deben responder por una de las tragedias más graves registradas en la actividad en la provincia.