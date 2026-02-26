A casi tres años y medio de la explosión en la refinería New American Oil (NAO), la Justicia provincial estableció que el juicio oral se realizará del 15 al 30 de abril de 2026.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022 a las 4.20 de la madrugada, cuando una explosión seguida de un incendio de gran magnitud sacudió las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co. El estallido se escuchó a varios kilómetros y provocó la muerte de los trabajadores Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina, quienes cumplían su turno nocturno.

Las primeras hipótesis técnicas señalaron como posible origen un tanque de crudo o fuel oil dentro de la planta.

Una causa con cinco imputados

El proceso judicial llegará a debate con cinco personas imputadas. La acusación se centra en presuntas fallas operativas y deficiencias en los controles internos de la refinería.

Sin embargo, la causa quedó limitada tras la exclusión de altos cargos jerárquicos. La decisión judicial apartó del proceso a quienes ocupaban la conducción de la empresa al momento del siniestro, bajo el argumento de que no tenían conocimiento directo de las condiciones operativas.

Para las familias de las víctimas, esa resolución redujo el alcance de la responsabilidad empresarial.

Reclamos por demoras y responsabilidades

Laura Herrera, hija de una de las víctimas, sostuvo que el inicio del juicio “no es un punto de llegada”, sino la confirmación de una demora prolongada.

Durante estos tres años y medio, el expediente avanzó con audiencias espaciadas y resoluciones parciales. Según los familiares, el proceso dejó interrogantes sobre la cadena de responsabilidades y los controles previos a la explosión.

Entre los puntos que podrían discutirse en el juicio figuran:

Qué controles estatales se realizaron antes del 22 de septiembre de 2022.

Qué informes de seguridad estaban vigentes en la planta.

Qué organismos habilitaron la continuidad de la actividad industrial.

Pese a la magnitud del hecho, NAO retomó sus operaciones tras la explosión.

Una explosión con impacto regional

La explosión ocurrió en horario de dotación reducida, un dato que las familias consideran relevante. El turno nocturno limitó la cantidad de trabajadores presentes en la planta al momento del estallido.

La refinería opera en una zona estratégica para la actividad hidrocarburífera de Neuquén, provincia con fuerte desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta. El juicio pondrá en análisis las condiciones de seguridad industrial en un sector de alto riesgo.