La investigación por la explosión de un artefacto de pirotecnia profesional que dejó un muerto durante los festejos por la final del Mundial en Neuquén sumó este lunes dos datos clave: la Fiscalía confirmó oficialmente la identidad de la víctima fatal y el informe del Cuerpo Médico Forense estableció cuál fue la causa de la muerte.

De acuerdo con el informe recibido por la fiscal Guadalupe Inaudi, el joven fallecido fue identificado como Alan Daryl Ochoa, de 24 años. Los médicos forenses determinaron que murió como consecuencia de las gravísimas lesiones provocadas por la explosión del artefacto.

Durante la autopsia también se tomaron muestras para realizar estudios toxicológicos, mientras la investigación continúa para determinar cómo un explosivo de uso exclusivo para empresas habilitadas terminó en manos de una familia durante los festejos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios y apunta a reconstruir tanto la mecánica del accidente como la cadena de comercialización del explosivo, un elemento cuya venta está restringida a empresas habilitadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El informe forense confirmó la causa de muerte

El informe remitido a la fiscal Guadalupe Inaudi identificó oficialmente a la víctima como Alan Daryl Ochoa, de 24 años.

Según el Cuerpo Médico Forense, el joven falleció debido a las lesiones incompatibles con la vida provocadas por la explosión del artefacto pirotécnico. Además, durante la autopsia se extrajeron muestras que serán analizadas mediante estudios toxicológicos, una práctica habitual en este tipo de investigaciones.

La investigación apunta ahora al origen del explosivo

Uno de los principales interrogantes ya no es únicamente cómo ocurrió la detonación.

La Justicia intenta establecer cómo un dispositivo de uso profesional terminó en manos de particulares.

De acuerdo con la investigación policial, el artefacto había sido fabricado por una empresa autorizada de Santa Fe y pertenece a una categoría destinada exclusivamente a espectáculos pirotécnicos de gran escala.

Su comercialización se encuentra regulada por la ANMaC, que únicamente habilita la venta a empresas autorizadas y personal capacitado.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la explosión?

El hecho ocurrió durante los festejos por la final del Mundial, cuando integrantes de una misma familia intentaban detonar el explosivo en las bardas del barrio Z1.

La explosión provocó la muerte inmediata de Alan Daryl Ochoa y dejó tres familiares heridos, entre ellos un adolescente de 13 años.

Dos de los lesionados fueron trasladados al hospital Heller con heridas por esquirlas, quemaduras y traumatismos. Ninguno permanece en riesgo de vida.

La causa podría derivar en nuevas responsabilidades penales

La Fiscalía busca reconstruir toda la cadena que permitió que el explosivo llegara hasta la familia.

Además de determinar si existió negligencia durante la manipulación, la investigación pretende establecer si hubo irregularidades en la comercialización o desvío de material explosivo cuya utilización está restringida por la normativa nacional.

Las pericias de Bomberos, Criminalística y Policía continúan incorporando evidencia para reconstruir los últimos minutos previos a la detonación.