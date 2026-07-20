Una explosión que convirtió el festejo en una tragedia

Lo que había comenzado como un festejo por la final del Mundial terminó con una escena devastadora en el oeste de Neuquén. Un joven de 24 años murió en el acto tras la explosión de un artefacto de pirotecnia de uso profesional mientras estaba junto a otros integrantes de su familia en el sector de bardas del barrio Z1.

Además de la víctima fatal, otras tres personas resultaron heridas. Entre ellas hay un adolescente de 13 años. Todos fueron asistidos y permanecen fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo, mientras en distintos puntos de la ciudad continuaban las celebraciones por el partido entre Argentina y España.

"Prácticamente fue decapitado"

El jefe de la División Homicidios, el comisario inspector Juan Barroso, confirmó en diálogo con AM550 que la detonación ocurrió cuando integrantes de una misma familia intentaban activar el artefacto.

"Integrantes de una familia fueron a realizar la detonación de un artefacto de pirotecnia, con un lamentable desenlace por la onda expansiva, prácticamente decapitando a un joven de 24 años", explicó.

El jefe policial agregó que la explosión "le provocó un deterioro total de la cabeza, producto de esa onda expansiva", una lesión incompatible con la vida.

Personal policial, Bomberos y Criminalística trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y determinar cómo ocurrió el accidente.

No era un fuego artificial común

La investigación descartó rápidamente que se tratara de un producto de venta libre.

Según explicó Barroso, el elemento utilizado pertenece a una categoría de pirotecnia profesional, destinada a espectáculos de gran magnitud y cuya comercialización está restringida.

"Este elemento tiene mucha carga explosiva, es muy peligroso y no es para ser manipulado por personas no capacitadas", afirmó.

El comisario indicó que estos dispositivos deben activarse siguiendo un protocolo específico y utilizando un mortero preparado para ese fin. Cualquier manipulación fuera de esas condiciones multiplica el riesgo de una explosión inmediata.

Las pericias realizadas por Bomberos determinaron que el artefacto había sido fabricado por una empresa de Santa Fe autorizada para este tipo de productos.

La gran pregunta: cómo llegó a manos de particulares

Uno de los principales ejes de la investigación ya no pasa solamente por reconstruir cómo ocurrió la detonación, sino por establecer cómo ese explosivo terminó en poder de una familia.

Barroso explicó que la venta de este tipo de materiales está regulada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y solo puede realizarse a empresas habilitadas para espectáculos pirotécnicos.

"Hay una investigación para determinar responsabilidades, para saber cómo se adquirió esto y cómo llegó a una persona que no está autorizada para activarlo y manipularlo", sostuvo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios, que buscará reconstruir toda la cadena de comercialización del artefacto y determinar si existieron responsabilidades penales más allá de la manipulación que terminó con la muerte del joven.

Tres familiares heridos, entre ellos un adolescente

Los otros tres heridos también integraban el grupo familiar. Se trata de primos de la víctima fatal.

Entre ellos se encuentra un adolescente de 13 años que sufrió lesiones durante la explosión. Los tres fueron trasladados a distintos centros de salud y, según confirmó la Policía, ninguno presenta heridas que comprometan su vida.

Mientras la investigación avanza, el caso volvió a poner en el centro del debate el acceso a materiales explosivos de uso profesional, cuya manipulación está reservada exclusivamente para personal capacitado y cuya utilización, fuera de esos protocolos, puede tener consecuencias irreversibles.

Desde el SIEN confirmaron que la víctima falleció en el lugar, y que dos personas heridas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Heller.

Uno de ellos, una persona de unos 50 años sufrió una lesión en el cuero cabelludo y múltiples impactos de proyectiles en la cabeza y el tórax.

Otro, de 28 años, resultó con quemaduras en la cara y heridas provocadas por esquirlas. Ambos están fuera de peligro.

La tercera persona herida, un adolescente de 13 años, fue trasladado de forma particular antes de la llegada de los equipos de emergencia.