Un muerto y tres heridos al explotar una bomba de estruendo en Neuquén tras la final del Mundial

Una persona murió y otras tres resultaron heridas este domingo por la noche en la ciudad de Neuquén tras la explosión de una bomba de estruendo luego de la final del Mundial 2026. El grave episodio es investigada por las autoridades policiales. Según información preliminar, el artefacto explotó mientras era fabricado de manera artesanal en una vivienda del barrio Z1.

No se dio a conocer el nombre de la víctima, quien sería mayor de veinte años. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica. En el lugar del hecho trabajaba la Policía Científica y Criminalística para determinar lo ocurrido. También había personal del SIEN asistiendo a los heridos.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre las circunstancias en las que se produjo la explosión. Según el parte médico inicial, una de los heridos sufrió un trauma grave en el cuero cabelludo, otra presentaba quemaduras en los ojos y el cabello, mientras que la tercera sufrió lesiones de menor consideración.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales y judiciales brinden precisiones sobre lo ocurrido y el estado de los heridos.