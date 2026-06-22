La fiscal del caso Valeria Panozzo formuló cargos a dos hombres acusados de concretar un robo mediante una falsa operación de compra de dólares y pidió que permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

Cómo fue el robo y la detención

Según la investigación provisoria presentada por la fiscalía durante la audiencia realizada el viernes, los imputados, identificados por sus iniciales M.A.R. y L.D.B., actuaron presuntamente junto a una tercera persona que permanece prófuga.

De acuerdo con la acusación, esa mujer alquiló por un día un departamento temporario ubicado en calle Salta de Neuquén y, mediante el pretexto de una compra de dólares, citó allí a la víctima.

Cuando el hombre llegó al inmueble junto a su hermana, ambos fueron sorprendidos por los dos acusados, que permanecían ocultos en el interior. Tras amenazarlos con un cuchillo, los ataron de pies y manos con cinta de embalar y les sustrajeron U$D1.100, $180 mil en efectivo y dos teléfonos celulares.

Luego del robo, las víctimas lograron liberarse y pedir ayuda a un amigo que se encontraba en las inmediaciones. El hombre inició una persecución de varias cuadras y consiguió reducir a los dos acusados hasta la llegada de la policía, mientras que la tercera sospechosa escapó.

Por qué consideraron importante la preventiva

Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que la imputación se encuentra respaldada por los testimonios de las víctimas y del hombre que persiguió a los sospechosos, las actuaciones policiales, el secuestro de dos cuchillos en el departamento y registros fílmicos del edificio que muestran a los imputados ingresando y retirándose del lugar.

Al solicitar la prisión preventiva, Panozzo sostuvo que ambos imputados residen en la provincia de Buenos Aires, carecen de arraigo en Neuquén, enfrentan una elevada expectativa de pena y existe un riesgo concreto de que no se sometan al proceso.

La defensa pidió que recuperaran la libertad con presentaciones periódicas en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el juez Lucas Yancarelli rechazó esa solicitud al considerar acreditados los riesgos procesales y, como lo requirió la fiscal del caso, dispuso que ambos permanezcan en prisión preventiva durante cuatro meses.