El 22 de junio de 2026, el juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora, ordenó una serie de allanamientos tras la difusión de videos que muestran a la modelo Jesica Cirio rodeada de miles de dólares en efectivo. Las imágenes, que datarían de 2023, fueron difundidas en medios y habrían sido grabadas en la casa del entonces esposo de Cirio, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

La causa, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, incluye a Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, y a la modelo Sofía Clerici, quienes enfrentan una inhibición general de bienes. Los allanamientos se realizaron en un departamento ubicado en Palermo, propiedad de Cirio, y en Banfield, en el domicilio de Elías Piccirillo, pareja reciente de la modelo y actualmente con prisión domiciliaria.

Maniobras que despertaron el interés de las investigaciones

Piccirillo está siendo investigado en Comodoro Py por su presunta participación en maniobras de corrupción vinculadas a las SIRA y el acceso al dólar oficial durante el cepo cambiario. Además, está detenido por haberle plantado droga y un arma en un falso operativo a Francisco Hauque, su exsocio.

Durante los operativos, se incautaron celulares, notebooks y tarjetas de memoria, aunque fuentes judiciales indicaron que no se encontraron dispositivos de interés para la causa. Los videos que motivaron la investigación muestran a Cirio con grandes cantidades de dinero en un vestidor, lo que resultó un dato clave para la pesquisa.

La causa se inició en octubre de 2023 luego de que se conociera el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella junto a Clerici en un yate llamado “Bandido”, entre el 15 y 20 de septiembre de ese año. El viaje tuvo un costo aproximado de 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares, según un dictamen fiscal. Además, se destaca que el patrimonio de Insaurralde no se condice con sus ingresos como funcionario público, incluyendo propiedades, vehículos de alta gama y gastos en viajes al exterior.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde se casaron en diciembre de 2014, se separaron en noviembre de 2022 y formalizaron su divorcio en julio de 2023. La investigación también involucra a la modelo Sofía Clerici.

Allanaron a Jesica Cirio y Elías Piccirillo por videos con miles de dólares en efectivo

Tras la difusión de los videos, Cirio emitió un comunicado en el que denunció un intento de extorsión sostenido por más de un año. Explicó que se vulneraron sus archivos audiovisuales sin su consentimiento y que ya inició una causa judicial por extorsión en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de la ciudad de Buenos Aires, con la carátula “CIRIO, Jessica s/d extorsión”.

En su descargo, la conductora señaló que las imágenes difundidas son una secuencia de videos con manipulaciones digitales y cortes sucesivos, lo que pone en duda su autenticidad.