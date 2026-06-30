Fiscal por la condena a Linco: "La prisión perpetua era la única pena posible"

Este martes se confirmó que el hombre considerado responsable de asesinar a Corina Mabel Mena en Junín de los Andes deberá cumplir cadena perpetua. El sujeto fue condenado por un jurado popular y actualmente cumple prisión preventiva, tras revocarle la domiciliaria.

Tras conocer la decisión, el Fiscal Jefe de la IV Circunscripción, Gaston Ávila, indicó a Entretiempo por AM550, que están satisfechos con la pena, la cual se preveía por ser declarado responsable.

"El señor Linco fue condenado por un homicidio que está doblemente calificado, por un lado, por ser la pareja de Corina Mabel Mena, y por el otro lado, porque existió en el marco de ese vínculo de pareja, violencia de género. Estos son delitos que prevén la pena de prisión perpetua, a diferencia de otros delitos", explicó el fiscal sobre por qué la condena es correcta.

Agregó que la única pena posible era perpetua, ya que además hay una extensión del daño a todo el grupo familiar de Mena, por ejemplo su hija que quedó sin madre. Además, luego de cometer el crimen el responsable se escapó y refugió.

La decisión de que vuelva a prisión preventiva

Ávila también se refirió a la marcha atrás en la decisión de otorgarle prisión domiciliria al condenado, que luego fue anulado por un Tribunal de Impugnación.

"Nuestro código procesal plantea que una persona puede estar en prisión preventiva por el término máximo de un año, y en agosto del año pasado, los legisladores aclararon algo que se venía discutiendo hacía bastante, que era hasta cuándo tenemos que conta ese año, y dispusieron en la ley que ese año se cuenta hasta la declaración de responsabilidad", detalló.

Actualmente Linco continúa cumpliendo prisión preventiva, ya considerado responsable y condenado a perpetua, sin embargo aún quedan recursos que la defensa puede utilizar a su favor. Una vez que la condena quede firme, saldrá de la comisaría para alojarse en una unidad de detención.

Los dos ataques

El crimen ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando Linco atacó con un cuchillo a M.D.G.T. y luego a Corina Mabel Mena dentro de una vivienda de Junín de los Andes.

Según la acusación, el imputado hirió a M.D.G.T. con un arma blanca, provocándole una lesión abdominal, y luego atacó a Corina Mabel Mena con una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte.

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