Golpe histórico al microtráfico en San Martín de los Andes: 10 kilos de droga, armas y una fortuna en efectivo

Lo que comenzó como una investigación por robos domiciliarios terminó en uno de los golpes más importantes contra el microtráfico en la provincia. Un allanamiento en una vivienda de San Martín de los Andes permitió secuestrar casi 10 kilos de droga, más de 12 millones de pesos en efectivo, armas de fuego y municiones. Por el hecho, un hombre quedó detenido y será imputado en las próximas horas.

El operativo se realizó en una casa del barrio Las Rosas, donde personal policial y del Ministerio Público Fiscal (MPF) encontró un verdadero centro de acopio y distribución. En total, se incautaron 9,7 kilos de droga: 4,9 kilos de cocaína y 4,8 kilos de marihuana, además de $12.163.460 en efectivo, 1.350 dólares y 50 mil pesos chilenos.

A esto se sumó el secuestro de una pistola Glock con la numeración limada, un revólver Taurus calibre .357 y cerca de 100 municiones de distintos calibres. También hallaron elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, como envoltorios de nailon, una balanza y un posnet.

El operativo se realizó en una casa del barrio Las Rosas.

El fiscal general José Gerez destacó la magnitud del procedimiento y aseguró que se trata del mayor hallazgo de droga en cantidad desde que la provincia asumió la lucha contra el microtráfico. Además, precisó que el valor estimado de la droga secuestrada en el mercado ilegal asciende a unos 350 millones de pesos.

La persona sospechada, sobre quien pesaba un pedido de captura tras el allanamiento, se presentó voluntariamente en la sede del MPF local acompañado por su abogado defensor. La fiscal del caso, Inés Gerez, dispuso su detención y en las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos.

En paralelo, los investigadores también secuestraron herramientas que estarían vinculadas a los robos que dieron origen a la causa, lo que refuerza la hipótesis de que el detenido podría estar relacionado con ambos delitos.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de una causa que ya es considerada clave en la lucha contra el narcotráfico a pequeña escala en la región.