La Policía de Neuquén secuestró cerca de 670 dosis de cocaína, marihuana, dos armas de fuego, municiones y dos vehículos durante un allanamiento realizado el viernes por la tarde en Cutral Co. El procedimiento se concretó en el barrio Peñi Trapum de esa localidad comarqueña, tras una investigación de aproximadamente diez días por presunta comercialización de estupefacientes.

El operativo estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Comarca ycinco personas quedaron imputadas: dos hombres de 17 y 39 años y tres mujeres de 18, 44 y 58 años.

La investigación había comenzado el pasado 11 de noviembre, a partir de información recibida por los investigadores sobre una vivienda que presuntamente funcionaba como punto de venta de drogas. El procedimiento también permitió secuestrar teléfonos celulares, balanzas digitales y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Qué secuestró la Policía durante el allanamiento

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:

Aproximadamente 670 dosis de clorhidrato de cocaína .

22 dosis de flores de cannabis .

Dos balanzas digitales .

Dos armas de fuego .

Alrededor de 42 municiones .

Nueve teléfonos celulares .

Recortes de nylon utilizados para fraccionar las sustancias.

Dos automóviles.

El allanamiento se realizó en un terreno que contaba con dos departamentos independientes, cada uno con su propio acceso. De acuerdo con la investigación, en ese sector también se habían registrado episodios de violencia con armas de fuego.

Parte de la droga incautada por la Policía del Nequén en el operativo realizado en Cutral Co - Foto: Neuquén Informa

La investigación comenzó por una presunta boca de expendio

Las actuaciones se iniciaron el 11 de noviembre, cuando la División Antinarcóticos de la Comarca recibió información sobre una vivienda que presuntamente era utilizada para la comercialización minorista de drogas.

A partir de esos datos, los investigadores desarrollaron tareas durante aproximadamente diez días hasta concretar el allanamiento del viernes 20.

Como resultado del procedimiento, cinco personas quedaron imputadas en la causa. La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades individuales y el grado de participación de cada una en la presunta actividad de comercialización.

La Ley 3.488 y el avance de Neuquén contra el microtráfico

El procedimiento se enmarca en la política provincial de combate al narcomenudeo, que tomó un nuevo impulso a partir de la desfederalización de los delitos de microtráfico.

Desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial 3.488, en febrero de 2025, Neuquén asumió la investigación y persecución penal de la comercialización minorista de estupefacientes, con intervención de la Policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia neuquina.

La medida permitió concentrar las investigaciones en los puntos de venta barriales y fortalecer el trabajo de las divisiones especializadas de Antinarcóticos.

Los números de la lucha contra el microtráfico en Neuquén

El alcance de esta política también puede observarse en las estadísticas oficiales. Según un balance difundido por el Gobierno provincial, entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre de 2026 se habían concretado:

500 allanamientos vinculados con el microtráfico.

218 personas condenadas .

43 viviendas clausuradas.

Las cifras muestran la dimensión del despliegue policial y judicial desde que la Provincia asumió estas competencias.

En ese contexto, el procedimiento de Cutral Co se suma a otros operativos realizados en la comarca petrolera durante 2026, con secuestros de cocaína, cannabis, armas y elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.