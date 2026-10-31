Neuquén presentó su experiencia en la lucha contra el narcomenudeo durante el primer Congreso Internacional de Crimen Organizado, Cooperación Internacional y Lucha contra el Narcotráfico, realizado en Córdoba. La provincia estuvo representada por el comisario mayor Nelson Peralta, director de Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, quien compartió los resultados del trabajo que lleva adelante la fuerza desde la implementación de la desfederalización.

Peralta compartió experiencias con integrantes de la Policía Federal Argentina, la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba

Peralta fue entrevistado por Pancho Casado en Informe Semanal por AM550, que la provincia lleva un año y ocho meses de trabajo bajo este esquema y destacó que los resultados no deben medirse solamente por la cantidad de droga secuestrada. Para el jefe policial, uno de los principales objetivos es llegar a los barrios, modificar la vida cotidiana de las comunidades afectadas y recuperar espacios donde la venta de estupefacientes había ganado presencia.

El encuentro reunió a representantes de organismos internacionales y fuerzas de seguridad. Participaron Interpol, la Corte Penal Internacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba, además de especialistas que abordaron temas como el lavado de activos, el daño ambiental vinculado al crimen organizado y los delitos de lesa humanidad.

Durante las jornadas, Peralta encontró interés por el ritmo de los procedimientos y las condenas que registra Neuquén. Según contó, representantes de otras provincias se sorprendieron por los resultados y por la coordinación entre los investigadores y el Ministerio Público Fiscal. Incluso, durante el intercambio, uno de los participantes definió la experiencia como el "modelo neuquino".

El director de Antinarcóticos señaló que el intercambio permitió conocer otras formas de investigación y traer nuevas herramientas para el trabajo provincial. También destacó que la coordinación con las fiscalías permite orientar los procedimientos y avanzar con mayor rapidez en las causas.

La Policía prioriza los puntos de venta de mayor riesgo

Peralta explicó que las investigaciones no avanzan de manera indiscriminada sobre todos los lugares donde puede existir venta de drogas. La fuerza establece prioridades a partir de distintos factores: el tipo y la calidad de las sustancias, la cercanía con establecimientos educativos y la presencia de personas que utilizan la violencia para sostener la actividad.

"No es solamente sacar droga de circulación", planteó el comisario mayor al describir una estrategia que busca intervenir sobre los puntos más peligrosos y evitar que las investigaciones se dispersen. El objetivo es concentrar los recursos en aquellos lugares donde la venta genera mayores consecuencias para los vecinos.

El funcionario también reconoció que los operativos provocan movimientos en el mapa del narcomenudeo. Algunos vendedores dejan los barrios donde tenían presencia y buscan instalarse en otros sectores de la ciudad o en localidades cercanas. Entre los lugares mencionados durante la entrevista apareció Centenario, aunque Peralta aclaró que estos desplazamientos forman parte de una dinámica que los investigadores siguen de cerca.

Como ejemplo, mencionó lo que sucedió en el barrio Belgrano, donde algunos de los actores que antes tenían presencia dejaron de operar allí y habrían buscado otros sectores más poblados. Para la Policía, ese movimiento obliga a sostener las tareas de vigilancia y evitar que los puntos de venta vuelvan a instalarse.

Otra herramienta consiste en sacar a los sospechosos de su entorno habitual. Peralta explicó que, cuando una persona cumple una medida de detención domiciliaria fuera del lugar donde desarrolla su actividad, pierde cercanía con sus contactos y con la red que le permite sostener la venta. A eso se suma el cierre de viviendas y el secuestro de bienes, medidas que buscan afectar también la capacidad económica de quienes participan en estas organizaciones.

En ese sentido, el jefe policial sostuvo que la consigna "Neuquén no es lugar para las drogas" expresa una política de trabajo y no solamente un mensaje. También mencionó que el fiscal jefe Jerez había señalado que algunos integrantes de estas redes estaban dejando la provincia.

Los allanamientos permitieron secuestrar cocaína y marihuana

En ese contexto se inscribieron los procedimientos realizados el 29 de octubre en Neuquén capital y Cutral Co. En total, se llevaron adelante cinco allanamientos: cuatro en la capital provincial y uno en la comarca petrolera.

Uno de los operativos se realizó en el barrio Trébol II, cerca del Parque Industrial de Neuquén. Allí, el perro detector Thanos marcó una pared durante la búsqueda de estupefacientes. Los investigadores revisaron el lugar, abrieron el sector señalado y encontraron 500 dosis de cocaína ocultas detrás de los ladrillos.

Los allanamientos terminaron con siete personas detenidas, el secuestro de marihuana y la clausura de dos viviendas.

En otro procedimiento realizado en el oeste de la ciudad también se encontraron sustancias. En Cutral Co, en tanto, el trabajo de los investigadores permitió localizar droga durante el allanamiento, aunque en ese caso el hallazgo no se produjo a partir de la marcación del perro.

El balance de los procedimientos incluyó el secuestro de 500 envoltorios de cocaína y 300 de marihuana, además de un automóvil. También fueron clausuradas dos viviendas que, de acuerdo con la investigación, eran utilizadas para la comercialización.

Siete personas quedaron detenidas. Peralta precisó que dos de los sospechosos investigados recibieron prisión preventiva, mientras que otras cinco personas quedaron bajo arresto domiciliario. La Fiscalía había formalizado las acusaciones el día anterior a la entrevista, aunque el comisario aclaró que no tenía certeza sobre la calificación legal que se había aplicado.

El trabajo policial no termina con la clausura de una vivienda. Peralta explicó que los efectivos realizan controles sobre los domicilios intervenidos y también sobre otros lugares donde sospechan que la venta podría reanudarse. Si detectan que una casa vuelve a funcionar como punto de comercialización, pueden informar a la Fiscalía y solicitar una nueva orden de allanamiento en un plazo de dos o tres días, sin necesidad de comenzar otra investigación desde cero.

El funcionario reconoció que algunas personas intentaron romper las fajas de clausura para volver a ingresar a las viviendas. En esos casos, la Policía intervino y detuvo a quienes fueron encontrados en el lugar.

La entrevista completa: