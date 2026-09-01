La investigación por la muerte de un hombre de 56 años encontrado sin vida en un departamento del centro de Neuquén sumó nuevos datos. La Policía confirmó que trabaja sobre la hipótesis de un homicidio y puso el foco en las últimas horas de la víctima, las cámaras de seguridad y las pericias que permitirán determinar cómo murió.

El cuerpo fue encontrado este martes en una vivienda del tercer piso de un edificio ubicado en Diagonal 25 de Mayo 270. El aviso llegó alrededor de las 11.15, cuando una empleada doméstica del edificio alertó sobre la situación.

El comisario mayor Sergio Llaytuqueo, jefe de la Dirección de Delitos de la Policía del Neuquén, brindó nuevos detalles al Móvil de la AM550 y del Canal de Noticias 24/7 sobre las primeras horas de la investigación.

El hombre fue encontrado muerto en un departamento del tercer piso. Foto: Bruno Calderón, Móvil de Prima Multimedios

Los golpes que cambiaron el rumbo de la investigación

Según explicó Llaytuqueo, la mujer que ingresó al departamento encontró al morador sin signos vitales y advirtió que presentaba signos de agresión y golpes en el rostro y el cuero cabelludo.

Ese dato llevó a los investigadores a trabajar sobre una muerte que no aparece, en principio, como accidental.

“Investigamos un homicidio”, dijo el uniformado.

La víctima era oriunda de Mendoza, tenía 56 años y estaba radicada en Neuquén. Además, vivía sola en el departamento, un dato que los investigadores deberán tener en cuenta para reconstruir quiénes pudieron haber tenido contacto con él antes de su muerte.

El dato que desconcierta: nadie escuchó nada

El departamento estaba ubicado en el tercer piso y en el edificio había otros vecinos. Sin embargo, ninguno manifestó haber escuchado sonidos que permitieran advertir una situación violenta.

No hubo estruendos ni disparos y, según explicó el jefe policial, los vecinos no escucharon nada.

“Fue en el tercer piso. Los vecinos no escucharon nada. No hubo estruendos ni ruidos de disparos”, confirmó.

La ausencia de ruidos es ahora otro de los elementos que deberán analizarse para establecer qué sucedió dentro de la vivienda y en qué momento pudo haberse producido la agresión.

Medicina Legal deberá determinar las causas de la muerte. Foto: Bruno Calderón, Móvil de Prima Multimedios

La Policía ya tiene una secuencia y busca reconstruirla

Mientras avanzan las pericias en el departamento, los investigadores trabajan con las cámaras de seguridad disponibles.

Llaytuqueo confirmó que ya cuentan con una secuencia que está siendo relevada. El análisis puede ser determinante para establecer los movimientos registrados antes y después del momento en que se produjo la muerte.

“Buscamos las cámaras disponibles. Tenemos la secuencia y la estamos relevando”, adelantó.

La investigación apunta así a reconstruir las últimas horas del hombre y determinar si alguna persona ingresó o salió del edificio en un momento relevante para la causa.

Medicina Legal tendrá una respuesta clave

Por ahora, la investigación continúa sin una explicación definitiva sobre lo ocurrido. Los golpes detectados en el cuerpo deberán ser analizados junto con el resto de las evidencias reunidas por Criminalística.

El resultado de Medicina Legal será fundamental para establecer la causa y las circunstancias de la muerte.

“Tiene que analizar medicina legal”, adelantó.

Con la investigación ya orientada como un posible homicidio, la Policía continúa con el relevamiento de cámaras y las demás medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió dentro del departamento de 25 de Mayo.