La fiscal del caso Eugenia Titanti realizó una inspección en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Añelo, en el contexto de la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal (MPF) por la muerte de dos personas mientras trabajaban en el lugar.

El procedimiento lo realizó este miércoles con el asistente letrado Luciano Vidal, y junto a personal del área de Siniestros de Bomberos de la provincia, personal policial de la Comisaría 10ª de Añelo y del Departamento de Seguridad Personal, y funcionarios provinciales de la Subsecretaría de Ambiente.

El objetivo fue recorrer el lugar del hecho ocurrido el pasado 25 de agosto, indagar sobre su funcionamiento y entrevistar a personas que estuvieron en el momento en que ocurrió o que tuvieron intervención posterior —médicos, policías, un camionero, personal del yacimiento, entre otros—.

“Después de esta inspección comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, la cual ya fue solicitada a las autoridades pertinentes”, indicó Titanti.

En este contexto, la fiscal del caso recibió el informe preliminar requerido a Bomberos, el cual especificó que el análisis se efectuó sobre la Planta USP 2, Yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por la empresa YPF. Allí están emplazadas dos estructuras de tipo Manifold, que en «la industria petrolera es un sistema compuesto por tuberías, válvulas y conexiones destinados a unificar, desviar o regular el flujo de fluidos entre múltiples fuentes y un destino en común», se puntualiza en el escrito.

En forma preliminar, y sobre la base de la información recolectada, como "la rotura y agrietamiento del caño de 12 pulgadas de la línea Manifold del cardinal Este", y el "desplazamiento de elementos por la onda expansiva producida por la liberación súbita de energía", es posible "inferir que en el lugar se habría originado probablemente una explosión mecánica a raíz de una sobrepresión en dicho conducto", indicó el informe.

También mencionó que "desde esta instancia se descarta que en el sitio se haya originado una explosión química, debido a que no se localizaron signos de combustión en los elementos circundantes".

En el lugar fallecieron dos personas, identificadas como Jonathan David Meliqueo y Cristian Latorre. De acuerdo a los informes preliminares de autopsia que requirió el MPF al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, murieron como consecuencia de traumatismos producidos en el contexto de la explosión.