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Domingo 12 de Abril, Neuquén, Argentina
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Único ocupante

Un herido tras un fuerte vuelco en Ruta 5: piden transitar con precaución

Solo hubo un auto involucrado por lo cual se cree que tuvo algún desperfecto mecánico que provocó que el conductor vuelque.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 11:56
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Alrededor de las 08:25 de este domingo, los Bomberos de Rincón de los Sauces recibieron un llamado por un accidente en Ruta Provincial N° 5, en cercanías del Bajo del Choique.

Hacia el lugar partió una dotación a cargo del 2° JCA Sgto. Montes Facundo. Al arribar se constata un autovuelco, en el lugar ya estaba la ambulancia de yacimiento asistiendo al único ocupante, un hombre.

Detallaron que trabajaron en el lugar personal del Hospital y Policía de Añelo, junto a Hospital y Bomberos de Rincón de los Sauces.

Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas del ocupante, aunque el auto sufrió graves daños materiales. Piden transitar con extrema precaución.

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