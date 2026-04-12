Alrededor de las 08:25 de este domingo, los Bomberos de Rincón de los Sauces recibieron un llamado por un accidente en Ruta Provincial N° 5, en cercanías del Bajo del Choique.

Hacia el lugar partió una dotación a cargo del 2° JCA Sgto. Montes Facundo. Al arribar se constata un autovuelco, en el lugar ya estaba la ambulancia de yacimiento asistiendo al único ocupante, un hombre.

Detallaron que trabajaron en el lugar personal del Hospital y Policía de Añelo, junto a Hospital y Bomberos de Rincón de los Sauces.

Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas del ocupante, aunque el auto sufrió graves daños materiales. Piden transitar con extrema precaución.