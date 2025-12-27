La producción de Vaca Muerta volvió a consolidar a Neuquén como uno de los principales motores energéticos y económicos de la Argentina. De acuerdo con datos recientes, la formación no convencional fue determinante para que el país alcance exportaciones energéticas récord, con un aporte estimado en más de 7.000 millones de dólares al superávit comercial.

Este desempeño reforzó el rol de Neuquén en la matriz hidrocarburífera nacional y en el comercio exterior, en un contexto donde la energía se consolida como uno de los sectores estratégicos para el ingreso de divisas.

Petróleo: crecimiento sostenido del shale

En noviembre de 2025, la producción de petróleo en Neuquén alcanzó los 590.339 barriles diarios, con una suba del 0,54 % respecto de octubre y un crecimiento interanual del 28,64 %.

En el acumulado de enero a noviembre, el incremento fue del 24,29 % en comparación con el mismo período de 2024. El petróleo no convencional explicó el 96,97 % del total, con 572.423 barriles diarios, lo que confirma el peso estructural del shale oil dentro de Vaca Muerta.

Áreas estratégicas que sostienen la producción

La estabilidad productiva se explicó por el aporte de áreas clave como Loma Campana, La Angostura Sur II, Bajo del Choique–La Invernada, Bajada del Palo Este y Bandurria Sur, que mantuvieron niveles estables y garantizaron previsibilidad operativa.

Gas natural: predominio del shale gas

En cuanto al gas natural, durante noviembre se produjeron 81,22 millones de metros cúbicos diarios. Si bien se registró una baja mensual del 1,73 %, el acumulado anual mostró una variación positiva interanual del 1,05 %.

El gas no convencional representó el 90,04 % del total, con un claro predominio del shale gas, que aportó 63,97 millones de metros cúbicos diarios, consolidando a Neuquén como el principal polo gasífero del país.

Apertura de mercados y agenda internacional

En este escenario, el gobernador Rolando Figueroa impulsa una agenda activa de gestión y vinculación internacional orientada a posicionar el producto Vaca Muerta en nuevos mercados, fortalecer la competitividad de la industria y ampliar el horizonte exportador de Neuquén.

Meses atrás, Figueroa participó de la firma de un proyecto estratégico de exportación de GNL junto a YPF y la empresa italiana ENI, que prevé una primera etapa de 30 millones de toneladas de gas.

Según afirmó el CEO de YPF, Horacio Marín, el proyecto podría representar para la Argentina 300.000 millones de dólares en exportaciones a largo plazo, generar 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos hasta 2030 y convertirse en uno de los principales complejos exportadores del país.

Gestiones regionales y vínculo con Brasil

Las gestiones comerciales se extendieron a Estados Unidos, Chile, Paraguay y Uruguay, con especial foco en Brasil. En octubre, el gobernador neuquino participó de la Offshore Technology Conference (OTC), donde avanzó en un acuerdo energético con el consorcio GASBRA SA para impulsar la exportación de gas al sector industrial brasileño.

Inversiones y marco regulatorio

El rol del gobierno provincial fue clave para incorporar las inversiones del upstream no convencional de petróleo y gas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La medida busca promover mayor producción, empleo y crecimiento, además de contribuir al superávit de la balanza energética y fortalecer la integración energética regional.

Proyección 2026 con previsibilidad

La combinación de estabilidad productiva, planificación, articulación con el sector privado y coordinación con el Estado nacional permite proyectar un cierre de 2025 con previsibilidad y un 2026 con mayores oportunidades de inversión y exportación para Neuquén y Vaca Muerta.