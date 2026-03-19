Un dramático episodio sacudió la zona oeste de Rosario: un hombre de 36 años se prendió fuego en la puerta de una empresa para reclamar una deuda salarial y permanece internado en estado crítico.

El hecho ocurrió al mediodía del viernes en un predio ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3200. Según la reconstrucción, el hombre se había atrincherado en una garita de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor, mientras exigía el pago de dinero que, aseguraba, le debían desde hacía meses por tareas como vigilador tercerizado.

Ante la situación, se desplegó un operativo con policías, bomberos y personal médico, que intentaron persuadirlo para evitar una tragedia. Sin embargo, la escena se descontroló en cuestión de segundos.

Un video registró el momento en el que, cuando un agente intenta acercarse, el hombre se arroja combustible encima y se prende fuego, generando una impactante escena. Las llamas se propagaron rápidamente por su cuerpo, y en medio de la intervención, tres policías sufrieron quemaduras leves.

Finalmente, los efectivos lograron apagar el fuego y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internada. El último parte médico indica que se encuentra en terapia intensiva, en estado grave y con asistencia mecánica respiratoria.

Por su parte, desde la empresa señalaron que el pago por el servicio ya habría sido realizado, lo que abre un nuevo eje en la investigación sobre el conflicto que derivó en el hecho.