Se conocieron más datos sobre el crimen de esta mañana en la localidad de Cutral Co, en el cual se encontró un hombre sin vida, apuñalado en la calle. Las primeras informaciones indicaban que había sido atacado con un arma blanca, que había viviendas allanadas y que el presunto autor estaba identificado.

La víctima era un joven de 27 años identificado como Maximiliano Tarifeño, quien habría sido apuñalado en calle Ramón Díaz y Caconi del barrio Brentana, en un sector lindante al cementerio local.

Tarifeño había sido trasladado de urgencia en un vehículo particular al nosocomio local, aunque una vez allí falleció por una herida cortopunzante en el tórax.

De acuerdo con las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Policía de Neuquén y el equipo de la Fiscalía, la principal hipótesis apunta a que el hecho se desencadenó tras un intento de robo.

En el lugar del hecho, las cuadrillas policiales hallaron el cuchillo tipo carnicero presuntamente utilizado en el ataque y secuestraron un vehículo

Cómo fue el ataque y las posteriores detenciones

La víctima, que caminaba acompañada por otro sujeto, habría interceptado a un hombre de 32 años que se disponía a ir a trabajar junto a un grupo de compañeros.

En medio del intento de robo de su teléfono, se generó una violenta gresca. Durante el enfrentamiento, el presunto atacante sacó un cuchillo con el cual le propinó la puñalada.

Horas después, con un rápido operativo cerrojo sobre la Ruta 22, en Plaza Huincul, la policía logro la detención del principal sospechoso, quien suponen que intentaba huir. También se demoró a otras cinco personas.

Actualmente hay seis personas demoradas, incluido el presunto autor y el acompañante de la víctima. Según las autoridades, el caso ya está prácticamente resulto y resta analizar el arma blanca, ya que presentaba manchas de sangre.