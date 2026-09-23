Pasadas las 9 de este miércoles 23 de septiembre un grave hecho movilizó varias dotaciones de policía en Neuquén. En el barrio Brentana de Cutral Co se dio el hallazgo de un hombre sin vida, un vecino de la zona que estaba apuñalado.

La víctima ya habría sido identificada y sería un hombre mayor de edad que vivía en la localidad. El hombre fue hallado en barrio El Progreso, en calle Yolanda Adobati, entre Juan José Castelli y Emilia Jaconis.

Según se informó, la víctima quedó gravemente herida tras ser apuñalado y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Complejidad VI, donde intentaron hacerle reanimación, aunque los intentos fueron en vano.

A partir de allí se desplegó un amplio operativo en el lugar y los alrededores, en calle Bennasar hallaron manchas de sangre y se investiga si tienen relación con el ataque.

Una de las hipótesis es que la víctima fue apuñalada en otra dirección y que, herido, se dirigió a la casa de su hermana. Sin embargo se está analizando el posible recorrido y los momentos previos al homicidio.

Además se cree que todo comenzó como una pelea y finalizó con el ataque de arma blanca. Vecinos de la zona han agregado que hace unos días balearon la vivienda de un familiar de la víctima. Se investigará si este hecho previo tuvo relación con el desenlace fatal.

A tres horas del hecho, la fiscalía ya está investigando el caso para dar con el autor del ataque que en un principio ya estaría identificado, también se trabaja para encontrar el arma homicida.

Según los últimos datos, la policía habría detenido a una persona cuando salía de Plaza Huincul para investigar su posible relación con el hecho.