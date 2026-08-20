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Era de Centenario

Identificaron al hombre que encontraron muerto en una vivienda en Neuquén: descartan criminalidad

Un aviso a las autoridades provocó un gran operativo, durante el cual hallaron al joven sin vida. Por el momento se descarta intervención de terceros.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 14:49
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El joven estaba sin vida en su casa. Foto Mejor Informado.

Identificaron al hombre que fue hallado sin vida este miércoles 19 temprano en su vivienda en Neuquén Capital. La casa, en calle Perito Moreno, entre Río Negro y Chubut, en el Bajo de Neuquén, fue blanco de un gran operativo.

La Policía llegó al lugar cerca de las 6:50 y comenzó un procedimiento dentro de la propiedad, ubicada entre dos locales comerciales y con departamentos en la parte posterior.

Según se había informado en el momento, la víctima era un hombre que se habría suicidado. Ahora se conoció que fue identificado como Mauro Mamani, tenía 34 años y era oriundo de Centenario.

La investigación por el momento descarta la intervención de terceras personas y la principal hipótesis apunta a un suicidio. La causa quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes para establecer las circunstancias precisas en las que se produjo la muerte.

Tras conocer la identidad amigos y familiares enviaron sus condolencias. También la EPET 22 compartió mensajes para sus allegados, de parte del equipo directivo de la institución.

 

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