La autopsia reveló cómo murió Honorio Rozza, el chacarero de Centenario que fue candidato a concejal

La muerte de Honorio Juan Rozza, de 66 años, generó conmoción en Centenario, no solo por las circunstancias en las que se produjo, sino también por la historia de una familia profundamente vinculada con la producción agrícola del Alto Valle.

Rozza fue encontrado tendido en el piso dentro de su vivienda y trasladado por familiares hasta un hospital, donde se constató su fallecimiento. El episodio ocurrió luego de una discusión familiar que había sido advertida por integrantes de su entorno y que motivó la intervención de la Policía y posteriormente de la Fiscalía.

El informe preliminar de autopsia recibido por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, determinó que Rozza falleció como consecuencia de una congestión cardiopulmonar.

Además, de acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, no se constataron indicios de criminalidad. Respecto del golpe que presentaba el hombre en su cabeza, los primeros resultados indicaron que podría haberse producido como consecuencia de una caída posterior al fallecimiento.

Quién era Honorio Rozza

Más allá de las circunstancias de su fallecimiento, el nombre de Honorio Rozza está estrechamente ligado a la historia productiva de Centenario.

Era descendiente de una de las primeras familias de inmigrantes italianos que llegaron a la región y que encontraron en la agricultura y las chacras una forma de construir su vida en el Alto Valle. Los Rozza se instalaron en la zona rural de Centenario y, generación tras generación, mantuvieron su vínculo con la producción.

Honorio fue productor agropecuario y participó junto a su familia de distintas expresiones de defensa del sector, entre ellas los históricos tractorazos de la década de 1990. En los últimos años también decidió trasladar esa preocupación por el futuro de las chacras al ámbito político.

En 2023 fue candidato a concejal de Centenario por Juntos por el Cambio, acompañando a Sebastián Krapp. Uno de los principales ejes de su propuesta fue la defensa de las tierras productivas frente al avance de las urbanizaciones.

Durante aquella campaña abrió las puertas de su propia chacra para recibir a dirigentes y candidatos y mostrar la realidad de los productores de Centenario. En esos encuentros también participaban sus hijos y otros integrantes de su familia.

El vínculo de los Rozza con la actividad frutícola también está presente en la historia de Luis Rozza, ingeniero agrónomo y reconocido dirigente del sector, quien murió en 2003 a los 52 años.

Luis fue presidente de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre y, en reconocimiento a su trayectoria, una vía de acceso que conecta Villa Obrera con el casco viejo de Centenario lleva actualmente su nombre.