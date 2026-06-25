Impactante choque entre una moto y una camioneta: un herido y dos vehículos con importantes daños

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este jueves generó preocupación en una zona de amplia circulación, luego de un violento choque entre una moto y una camioneta en la intersección de Las Heras y Carlos H. Rodríguez.

Según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, una motocicleta de 125 cc, conducida por un hombre de aproximadamente 35 años, circulaba en sentido oeste-este por calle Carlos H. Rodríguez cuando impactó contra una camioneta que descendía hacia el sur por calle Las Heras.

El personal del SIEN asistió al motociclista herido tras el impacto y coordinó su traslado médico. Foto: Mejor Informado.

El vehículo involucrado es una Fiat Fastback, que era conducida por una mujer mayor de edad. El choque se produjo sobre la puerta del acompañante, generando un fuerte golpe que dejó importantes daños materiales.

El impacto fue de consideración: la motocicleta terminó prácticamente destruida, mientras que la camioneta sufrió una abolladura marcada en la puerta del acompañante.

La camioneta resultó con un fuerte abollón en la puerta del acompañante tras el choque ocurrido en una esquina. Foto: Mejor Informado.

En el lugar trabajó personal del SIEN, que asistió al motociclista en primera instancia. Posteriormente, se dispuso su traslado a un centro de salud para una evaluación más completa, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

La conductora de la camioneta resultó ilesa, aunque visiblemente afectada por la situación y en estado de shock tras el impacto. El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje correspondientes.

Un motociclista de aproximadamente 35 años impactó contra una Fiat Fastback en la intersección de Las Heras y Carlos H Rodríguez.

Las causas del accidente serán materia de investigación para determinar la dinámica exacta del choque en una esquina que, como otras del centro neuquino, registra un flujo vehicular constante durante las primeras horas del día.