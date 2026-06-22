El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un adolescente menor de edad por el homicidio de Francisco Peuchot en el barrio Confluencia de Neuquén, y pidió que se le imponga el arresto excepcional. El menor fue detenido luego de cinco allanamientos este domingo.

La imputación fue presentada hoy por la mañana por el fiscal Germán Martín, durante una audiencia en la Ciudad Judicial. Por ser el acusado un adolescente menor de edad, de 16 años, se realizó en el contexto de la Ley provincial 2302.

Cómo ocurrió el crimen

De acuerdo a la información preliminar reunida por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 19 de junio alrededor de las 22. El acusado llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso, del barrio Confluencia. Allí, encontró al joven en el exterior, sacó un arma de fuego y efectuó más de un disparo, uno de los cuales le impactó en la cabeza.

Como consecuencia de la agresión, la víctima –también de 16 años- murió debido a un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego, según el informe preliminar de autopsia remitido a la fiscalía de Delitos Juveniles por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Según las autoridades policiales el conflicto se comenzó tiempo antes, entre las familias Cañete y Maripán. Por el momento no se ha encontrada el arma utilizada, aunque se secuestró el proyectil para determinar esot.

Qué sostuvieron las partes

En la audiencia de hoy el representante del MPF atribuyó al acusado el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

Entre las medidas que están pendientes en el contexto de la investigación, el fiscal del caso mencionó el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho; diversas entrevistas a personas vinculadas con el hecho; y el peritaje de elementos secuestrados durante los allanamientos, entre otras.

Como medida cautelar el fiscal del caso requirió el arresto excepcional del adolescente acusado por un plazo de 15 días -en principio- y con custodia policial, en un hogar de la capital provincial. Esto en los términos del artículo 67 de la Ley 2302:

“El delito atribuido supera los 10 años de prisión, se ha constatado la plena existencia del hecho y la probable participación del adolescente en el mismo, en su calidad de autor”, planteó Martín. “No resultan viables otras medidas”, especificó.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Lisandro Borgonovo, avaló la apertura de la investigación impulsada por el MPF y fijó el plazo para concluirla en dos meses.

Respecto al arresto excepcional, también lo respaldó por un plazo de 15 días en principio.