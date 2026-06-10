Imputaron al conductor acusado de atropellar, matar a una ciclista en Centenario y escapar sin asistirla

La fiscal del caso Lorena Juárez formuló cargos a C.A.C. por haber provocado la muerte de Micaela Lorena Blanco mediante la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo en la ciudad de Centenario.

Durante una audiencia realizada este miércoles, la representante del Ministerio Público Fiscal, acompañada por la funcionaria Cynthia Tobares sostuvo que, mientras circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Saveiro, el imputado embistió a la víctima y luego continuó su marcha sin detenerse para asistirla.

Cómo fue la terrible tragedia

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, el hecho fue cometido el 9 de noviembre de 2024 alrededor de las 6:40, sobre la calle Jaime de Nevares, a la altura de la empresa Dos Aguas.

En ese momento, Micaela Blanco circulaba en una bicicleta marca Giant por esa arteria en sentido oeste-este cuando fue impactada desde atrás por el vehículo conducido por C.A.C., que transitaba en la misma dirección.

Como consecuencia de la colisión, la víctima fue despedida hacia la banquina y la bicicleta quedó a 28 metros del lugar del impacto. Según la investigación, el conductor no detuvo la marcha y se alejó del lugar.

La fiscal del caso indicó que Blanco sufrió múltiples traumatismos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico grave que provocó su fallecimiento ese mismo día, a las 20:15, pese a la asistencia médica recibida.

Un accidente con la ambulancia y el delito atribuido

Durante el traslado de urgencia al hospital, la ambulancia que la transportaba sufrió un siniestro vial, sin embargo la investigación determinó que esa circunstancia no incidió en el fallecimiento.

Juárez le atribuyó a C.A.C. el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la omisión de socorrer a la víctima, en carácter de autor.

El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.