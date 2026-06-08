Una adolescente que asiste al CPEM 1 de Centenario denunció que un hombre intentó ingresarla por la fuerza a una vivienda abandonada ubicada en la esquina de Belgrano e Ingeniero Ballester, en el Casco Viejo.

El hecho ocurrió el viernes pasado. Según relató la víctima, el hombre la tomó del brazo e intentó llevarla hacia el interior de la construcción. Tras forcejear, la joven logró liberarse y corrió por calle Belgrano en dirección a la Escuela 109.

La familia radicó la denuncia en la Comisaría Quinta, mientras que la Policía inició actuaciones para determinar quiénes participaron del episodio y esclarecer qué ocurrió dentro del inmueble señalado por la menor.

La denuncia y el operativo policial

Tras recibir el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron una inspección en la vivienda abandonada.

De acuerdo con las primeras actuaciones, no encontraron personas en el interior al momento de la intervención. Sin embargo, el relato de la adolescente indicó que habría observado a otros hombres dentro de la propiedad cuando uno de ellos la interceptó.

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni identificaciones de sospechosos.

El historial de una vivienda señalada por vecinos

La construcción donde ocurrió el episodio acumula antecedentes de preocupación entre vecinos y autoridades.

Meses atrás, personal policial había desalojado a personas que ocupaban el inmueble y que, según trascendió, lo utilizaban como aguantadero. También se detectaron conexiones irregulares al servicio eléctrico.

Fuentes vinculadas al Consejo de Seguridad indicaron que el municipio intimó al propietario para que avance con la demolición de la estructura debido al riesgo que representa para quienes circulan por la zona.

Situaciones similares han motivado intervenciones y demoliciones de inmuebles abandonados en distintas ciudades de la región cuando fueron vinculados a actividades delictivas o problemas de seguridad urbana.

Cómo afecta a estudiantes y familias de la zona

El caso generó alarma porque la propiedad se encuentra en un sector transitado diariamente por cientos de estudiantes que asisten a establecimientos educativos cercanos.

El CPEM 1 y otros establecimientos educativos de la zona concentran una importante circulación peatonal durante las horas de ingreso y salida escolar.

Vecinos vienen reclamando desde hace tiempo una solución definitiva para los terrenos abandonados, argumentando que representan un riesgo para adolescentes y familias.

¿Qué pasará con el inmueble?

Según trascendió, el propietario atraviesa un complejo cuadro de salud y aún no está definido quién asumirá la responsabilidad sobre los terrenos.

Mientras tanto, las autoridades esperan que familiares o representantes legales puedan avanzar con las medidas exigidas por el municipio para reducir los riesgos de seguridad en el lugar.

Las viviendas abandonadas suelen convertirse en una preocupación para los municipios debido a problemas asociados con ocupaciones ilegales, hechos delictivos y riesgos estructurales.

En distintas localidades del Alto Valle, las autoridades han impulsado operativos de recuperación, clausura o demolición de inmuebles en desuso tras denuncias vecinales por inseguridad.