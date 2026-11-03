Pasadas las 12 de este martes 3 de noviembre un gran movimiento de Bomberos y Policía alertó a los vecinos neuquinos por un incendio.

Se trataba de un auto que se prendió fuego violentamente en la intersección de Islas Malvinas y Río Desaguadero, en el barrio Santa Genoveva. El episodio ocurrió a metros de un colegio donde a esa hora había mucho movimiento de familias y alumnos.

Según el relato, el auto circulaba de este a oeste y sufrió daños totales. Los vecinos indicaron que inicialmente se escuchó una explosión y allí se encontraron con un auto totalmente en llamas.

El vehículo iba en marcha cuando sufrió el desperfecto y se adelantó que ningún ocupante ni el conductor debió ser hospitalizado. Momentáneamente algunas esquinas estuvieron cortadas y pasados algunos minutos los camiones hidrantes se retiraron.

Trabajaron dos dotaciones de Bomberos, quienes llegaron al lugar luego de la Policía. A pesar del rápido operativo, no lograron salvar el auto.

El tránsito se estuvo normalizando de a poco ya que resta el trabajo de Criminalística.