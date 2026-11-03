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Gran movimiento

Se incendió un auto tras una explosión en pleno barrio Santa Genoveva cerca de la salida de un colegio

El hecho ocurrió durante el mediodía y asistieron dos dotaciones de Bomberos, además se cerraron algunas esquinas y se trabaja con Criminalística.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 13:45
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Foto Móvil 24/7.

Pasadas las 12 de este martes 3 de noviembre un gran movimiento de Bomberos y Policía alertó a los vecinos neuquinos por un incendio.

Se trataba de un auto que se prendió fuego violentamente en la intersección de Islas Malvinas y Río Desaguadero, en el barrio Santa Genoveva. El episodio ocurrió a metros de un colegio donde a esa hora había mucho movimiento de familias y alumnos.

Según el relato, el auto circulaba de este a oeste y sufrió daños totales. Los vecinos indicaron que inicialmente se escuchó una explosión y allí se encontraron con un auto totalmente en llamas.

El vehículo iba en marcha cuando sufrió el desperfecto y se adelantó que ningún ocupante ni el conductor debió ser hospitalizado. Momentáneamente algunas esquinas estuvieron cortadas y pasados algunos minutos los camiones hidrantes se retiraron.

Trabajaron dos dotaciones de Bomberos, quienes llegaron al lugar luego de la Policía. A pesar del rápido operativo, no lograron salvar el auto.

El tránsito se estuvo normalizando de a poco ya que resta el trabajo de Criminalística.

 

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