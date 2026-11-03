Un incendio vehicular movilizó el lunes 2 de noviembre al cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura luego de que un vecino alertara sobre la presencia de llamas en un automóvil estacionado en el barrio Cumelén.

El aviso fue recibido alrededor de las 12:40 y, de inmediato, se convocó al personal y se despachó una dotación hacia la calle N.º 61 del mencionado barrio angosturense, donde se había reportado la emergencia.

El fuego afectó a un Fiat Palio

Al arribar al lugar, los bomberos comprobaron que el vehículo involucrado era un Fiat Palio que había sido alcanzado por el fuego.

Sin embargo, al momento de la llegada de los equipos de emergencia, el propietario ya había logrado controlar el foco ígneo, evitando que la situación pasara a mayores.

Los voluntarios realizaron las verificaciones correspondientes para asegurarse de que no existieran riesgos de una posible reactivación del incendio y confirmaron que la situación se encontraba bajo control.

Trabajo coordinado

Del operativo también participaron efectivos de la Comisaría 28 y personal de Protección Civil, que colaboraron en las tareas de prevención y asistencia.

Una vez finalizadas las actuaciones y constatado que no existían peligros adicionales, los equipos regresaron a sus respectivas bases sin que se registraran otras novedades.