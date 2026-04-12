El caso de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sumó un dato clave: el informe de la ambulancia que lo trasladó de urgencia al hospital menciona que tenía un golpe previo. De acuerdo a la historia clínica, el menor fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y llegó en estado crítico. “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”, señala el documento.

El parte también detalla que ingresó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad, por lo que el equipo médico debió realizar maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación. Incluso, durante el traslado, el nene ya había sido sometido a masajes cardíacos y medicación de urgencia, lo que da cuenta de la complejidad del cuadro con el que llegó al hospital.

La referencia a un traumatismo previo aparece ahora como un elemento central en la investigación, que busca determinar qué ocurrió en las horas anteriores y si ese golpe tuvo relación directa con la muerte.

Ángel falleció el 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Según la versión de su madre, se había descompensado mientras dormía en su casa. Sin embargo, la causa avanza con dos sospechosos: la madre y su pareja, luego de que la autopsia preliminar detectara lesiones internas en la cabeza, un dato que refuerza las dudas sobre las circunstancias del hecho.