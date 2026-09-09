La Policía del Neuquén instaló este miércoles 9 de septiembre una estación de vigilancia en Centenario, con el objetivo de reforzar la cobertura preventiva en un punto estratégico de la ciudad. Se trata de una garita móvil con blindaje 360°, que contará con presencia de efectivos durante las 24 horas.

La estructura fue ubicada en la intersección de avenida Libertador y Honduras y permitirá ampliar la cobertura que actualmente brinda la Comisaría 52°, incorporando un punto fijo de vigilancia en ese sector de Centenario.

La estación cuenta con mobiliario, equipamiento de frío y calor e iluminación exterior. Además, dispone de las condiciones necesarias para que los efectivos puedan desarrollar allí sus tareas de prevención y vigilancia.

Personal de la Comisaría 52° de Centenario durante la instalación de la estación de vigilancia en avenida Libertador y Honduras

Una nueva estación para reforzar la prevención en Centenario

Durante la puesta en funcionamiento participaron el comisario Néstor Catalán, coordinador de la Zona Periferia II de la Policía del Neuquén, y la comisario Gabriela Zamora, responsable de la Comisaría 52°, junto con otras autoridades policiales.

La instalación requirió también trabajos de infraestructura para garantizar el funcionamiento de la garita. Personal de Mantenimiento Eléctrico del municipio de Centenario realizó la conexión del cableado necesario para brindar el servicio.

Por su parte, integrantes de Logística y Mantenimiento de la Policía del Neuquén se trasladaron hasta el lugar para verificar las instalaciones y comprobar que todos los equipos funcionaran correctamente.

Presencia policial durante las 24 horas

La principal característica de la nueva estación será la presencia permanente de personal policial, lo que permitirá fortalecer las tareas de prevención y vigilancia en la zona.

La incorporación de esta garita móvil se suma a la cobertura que ya desarrolla la Policía del Neuquén desde la Comisaría 52° y busca generar un nuevo punto de presencia policial en la localidad de Centenario.