Durante la madrugada de este lunes personal policial demoró a un hombre mayor de edad luego de que fuera observado intentando ingresar a una vivienda en el sector oeste de la ciudad de Neuquén.

La situación fue advertida por un operador de la División Centro de Monitoreo Urbano, quien a través de un domo, detectó a un individuo trepando las rejas de un domicilio, por lo que inmediatamente se dio aviso a efectivos policiales.

A partir de la rápida intervención, personal policial de Comisaría 16° logró interceptar al sospechoso en inmediaciones de calles Concordia y Casilda.

Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con la propietaria de la vivienda, quien constató daños en el sector de ingreso. Ante esta situación, se procedió a la demora del hombre por presunta tentativa de robo, dando intervención a la Justicia.

Por último la damnificada radicó la correspondiente denuncia en la unidad policial.