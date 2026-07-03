En la madrugada de este viernes, el Centro de Monitoreo de Neuquén detectó movimientos sospechosos en la zona de vías férreas de Valentina Norte. A través de las cámaras de seguridad, se observó a un grupo de personas trasladando rollos de cable y cargándolos en una camioneta, lo que motivó la inmediata intervención policial.

El alerta fue derivado a la Comisaría 12°, cuyos efectivos se dirigieron al lugar e interceptaron el vehículo señalado. Minutos después, lograron detener a cuatro personas que se desplazaban en la camioneta, en cuyo interior hallaron varios rollos de cable.

La camioneta en la que se trasladaban los sospechosos fue secuestrada por la Policía.

“Posteriormente, los individuos fueron vistos cargando los elementos en una camioneta y retirándose del lugar”, informaron fuentes policiales.

Durante el procedimiento, los efectivos también constataron que uno de los ocupantes descartó una pinza de corte en la vía pública, elemento que fue secuestrado como evidencia.

La pinza de corte fue descartada en la vía pública y secuestrada como evidencia durante el procedimiento policial.

En paralelo, personal policial entrevistó al sereno de una empresa de la zona, quien indicó que los materiales recuperados podrían haber sido sustraídos del predio de otra firma.

Las cuatro personas quedaron demoradas y fueron trasladadas a sede policial por disposición judicial, mientras que la camioneta en la que se movilizaban fue secuestrada para las diligencias correspondientes.