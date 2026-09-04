Un hombre fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva tras reconocer que disparó con un arma calibre 22 contra un joven en plena calle, en el barrio Anai Mapu de Cipolletti. El balazo impactó directamente en el pecho de la víctima, le provocó una grave lesión pulmonar y terminó obligándola a atravesar una intervención quirúrgica de urgencia.

El violento episodio ocurrió el 17 de abril de 2026, alrededor de las 23:40, en la esquina de El Bolsón y avenida Perón. De acuerdo con la investigación, el condenado circulaba en una motocicleta acompañado por un adolescente cuando se cruzó con dos personas que caminaban por el lugar. La situación rápidamente escaló: hubo insultos, apareció un arma de fuego y el hombre efectuó varios disparos contra ellos.

Uno de los proyectiles encontró su blanco en el pecho de uno de los jóvenes. La víctima cayó al suelo y se desvaneció como consecuencia de la gravedad de la herida, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de Cipolletti. Allí los médicos constataron la lesión pulmonar y debieron intervenirla quirúrgicamente para intentar salvarle la vida.

Mientras tanto, la investigación avanzó contra el agresor. Horas después del ataque, efectivos de la Comisaría 45ª lograron detenerlo por disposición de la Fiscalía. Con el paso de la causa, el acusado terminó admitiendo su responsabilidad por el ataque armado y aceptó una pena de cumplimiento efectivo.

El acuerdo fue presentado por el fiscal Martín Pezzetta durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti. Tanto la víctima como el acusado y su defensa particular prestaron conformidad con la pena y deberá cumplir tres años y seis meses de prisión efectiva.

Además de la condena, la resolución estableció que deberá afrontar los gastos del proceso y quedó inhabilitado para tener o portar armas de fuego durante el doble del tiempo de la pena. También renunció a los plazos para apelar, por lo que la sanción podrá comenzar a ejecutarse de inmediato.