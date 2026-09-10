Le consultó a la inteligencia artificial cómo planificar un ataque a su escuela, pero un aviso del FBI evitó la tragedia

La Policía Federal Argentina (PFA) identificó y detuvo en Quilmes a un menor de edad que, según la investigación, habría manifestado su intención de realizar un ataque armado contra compañeros de su escuela. La pesquisa comenzó a mediados de agosto a partir de una alerta remitida por el FBI a las autoridades argentinas.

El aviso fue enviado por el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y estaba relacionado con un usuario de correo electrónico que habría consultado a ChatGPT sobre cómo llevar adelante un tiroteo en un establecimiento educativo y asesinar a compañeros. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el eventual ataque estaba previsto inicialmente para 2027.

La alerta del FBI que activó la investigación

A partir de la información recibida, personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, inició tareas de inteligencia para establecer quién estaba detrás de las expresiones detectadas.

Los investigadores realizaron tareas tanto en el ámbito digital como en territorio y utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT. De esa manera lograron individualizar al presunto autor y determinar que se encontraba en el partido de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires.

La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo de Walter Bruno.

Qué encontraron durante el operativo

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un pasamontañas camuflado militar y gafas de protección táctica de color negro.

Los elementos fueron puestos a disposición del magistrado que interviene en la causa, caratulada como “Intimidación Pública”.

La identidad del adolescente y otros datos sensibles fueron preservados debido a su condición de menor de edad.

Cómo sigue la causa judicial

Tras el procedimiento, los padres del menor fueron citados junto con él a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación busca determinar el alcance de las amenazas detectadas y establecer las circunstancias que rodearon las consultas realizadas en internet.

Por el momento, la causa continúa bajo intervención de la Justicia Penal Juvenil y los elementos secuestrados permanecerán a disposición del magistrado interviniente.