Nuevamente dos escuelas de Neuquén se han visto obligadas a suspender las clases por inscripciones y mensajes amenazando un "tiroteo" en las instituciones. Uno de los casos ocurrió en la secundaria Jean Piaget y el segundo en el Santa Teresa de Jesús, ambos en la capital neuquina.

Según se informó, en ambas instituciones aparecieron amenazas de tiroteos escolares escritas en las paredes de los baños, lo cual obligó a aplicar el protocolo de seguridad, dar intervención al Consejo de Educación y pedir a los padres que retiren a los alumnos.

Los dos últimos casos

El caso en el colegio Santa Teresa ocurrió este mediodía, por lo cual se estableció la suspensión de clases del turno tarde. Allí se encontraron amenazas de violencia escritas en una pared del baño.

A través de un comunicado dirigido a las familias, la institución indicó que por indicación de Supervisión Escolar no continuarán las clases por hoy de forma preventiva. Desde la dirección confirmaron que se dio intervención al Consejo de Educación para activar los protocolos correspondientes y evaluar la situación.

Por otro lado, compartieron que en el Jean Piaget hubo otro caso similar, con una amenaza en un baño que decía "Tiroteo hoy, 12:40, no se salva nadie". A partir de esto también se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes y los alumnos fueron evacuados.

Amenazas en todo el país y primeras sospechas

Cabe recordar que se han registrado hechos similares en estos días en Cutral Co, Centenario, Cipolletti, Aluminé y en otras provincias del país. Por el momento se está investigando qué ha desencadenado esto, ya que ninguna de las amenazas se ha concretado.

Tras las primeras averiguaciones, las autoridades sospechan que las amenazas son parte de un reto viral de redes sociales, aunque no se puede asegurar que sean solo bromas, ya que podrían tratarse de intimidaciones reales.

En cada caso se ha convocado a reuniones con las familias y se han llevado adelante operativos como charlas, intervenciones psicológicas y espacios de reflexión para que los alumnos se comuniquen y que las clases se reanuden paulatinamente.