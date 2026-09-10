“Le di a dos”: un policía retirado fue baleado al enfrentarse con tres delincuentes frente a una escuela

Un hombre fue baleado este jueves 10 de septiembre frente a una escuela de El Palomar, en el partido bonaerense de Morón, cuando intentó intervenir ante un robo cometido por tres delincuentes que se movilizaban en dos vehículos. El episodio ocurrió mientras los alumnos ingresaban al establecimiento y el hombre había llegado para dejar a su hija en el jardín de infantes.

La víctima es un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, quien habría advertido que los sospechosos intentaban cometer un ilícito y decidió identificarse como personal policial. Tras darles la voz de alto, se produjo un enfrentamiento armado.

En medio de los disparos, el exefectivo recibió un impacto de bala en la zona del abdomen. Tras el ataque, los delincuentes regresaron a los vehículos y escaparon del lugar. Una ambulancia del SAME llegó minutos después y trasladó al herido de urgencia al Hospital Posadas, donde permanecía internado y, según trascendió, en terapia intensiva.

“Siempre estuvo consciente”

Una de las personas que asistió al policía retirado fue una vecina que se desempeña como enfermera. Según relató, el hombre se encontraba consciente pese a la gravedad de la herida. “Siempre estuvo consciente”, contó la mujer al referirse al estado del excomisario antes de su traslado al centro de salud.

La enfermera también aportó un dato que podría resultar clave para la investigación: aseguró que el policía retirado llegó a efectuar disparos contra los delincuentes durante el enfrentamiento.

De acuerdo con su relato, el hombre habría manifestado que había alcanzado a dos de los asaltantes. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente si alguno de los sospechosos resultó herido.

El hombre había llegado para dejar a su hija en el jardín y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Posadas.

Una de las personas que habría sido víctima del intento de robo contó ante los medios la secuencia ocurrida frente al establecimiento. “Frenaron los autos, abrieron la puerta del mío y me apuntaron. Estaban todos armados”, relató sobre el momento en que los delincuentes comenzaron el asalto.

Según su relato, fue entonces cuando intervino el policía retirado. “En ese momento bajó el policía retirado, empezaron los disparos, los ladrones se subieron a los autos y se fugaron. El hombre intentó correrlos, pero se cayó”, agregó.

La testigo también señaló que no llegó a observar si alguno de los delincuentes había sido alcanzado por los disparos, aunque indicó que el efectivo, mientras permanecía consciente, habría dicho: “Le di a dos”.

La investigación deberá determinar ahora cómo se desarrolló el tiroteo, identificar a los tres sospechosos y establecer si alguno de ellos resultó herido durante el enfrentamiento