El viaje que terminó de la peor manera

La secuencia que terminó con la muerte de Walter Subensa Figueroa, de 23 años, comenzó durante la noche del jueves en Centenario. El joven había iniciado un viaje mediante una aplicación y se trasladaba en un Renault Sandero conducido por una mujer, que viajaba acompañada por su hija de 15 años.

En el vehículo también iba otro pasajero, un adolescente de 15 años. Según las primeras actuaciones policiales, durante el recorrido Walter le habría informado a la conductora que estaba armado.

El viaje continuó hasta una vivienda ubicada sobre calle Cuba, entre Cavalli y Santa Teresa, en el sector de Parcelas. Allí comenzó una secuencia que todavía es investigada por la Fiscalía de Homicidios.

Cuando llegaron al lugar, el adolescente bajó del vehículo y pidió que esperaran dentro. Pasaron unos minutos hasta que Walter, que permanecía en el asiento trasero, reaccionó y le pidió a la conductora que arrancara rápidamente.

Fue entonces cuando se escucharon tres detonaciones.

Criminalística analiza el vehículo para reconstruir la balacera.

Los disparos atravesaron la luneta

La conductora aceleró y se alejó del lugar. Los tres disparos habían impactado en la luneta trasera del Sandero, y uno de ellos alcanzó a Walter en la parte posterior de la cabeza.

Después de recorrer algunas cuadras, la mujer intentó comprobar cómo se encontraba el pasajero. Fue entonces cuando advirtió la gravedad de la situación: Walter estaba inconsciente y presentaba abundante sangrado en la cabeza.

Ante la emergencia, decidió trasladarlo directamente al Hospital Natalio Burd de Centenario.

La gravedad de las heridas obligó posteriormente a derivarlo al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Durante la tarde del viernes se confirmó el desenlace fatal. Walter Subensa Figueroa, domiciliado en Centenario, murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Walter Subensa Figueroa tenía 23 años y murió tras recibir un disparo.

La pistola 9 milímetros que llevaba la víctima

Mientras los investigadores intentan determinar qué provocó la balacera, apareció otro dato que quedó incorporado a la causa: Walter llevaba una pistola calibre 9 milímetros dentro de una riñonera.

El hallazgo forma parte de los elementos que la Policía y la Fiscalía deben analizar para reconstruir el contexto del ataque. Por el momento, no está establecido quién efectuó los disparos ni cuál fue el motivo de la agresión.

También resulta relevante para la investigación la presencia del adolescente que viajaba junto a Walter. El joven descendió del vehículo antes de que comenzaran las detonaciones y posteriormente se retiró del lugar.

Los investigadores buscan determinar qué ocurrió durante esos minutos y qué desencadenó la balacera.

Una investigación que busca reconstruir cada movimiento

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi. En las primeras horas intervinieron efectivos de la Comisaría 52, Criminalística, Seguridad Personal en Homicidios y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

Una de las principales tareas está puesta en las pericias sobre el Renault Sandero. El análisis realizado permitió confirmar la presencia de un orificio de entrada en la luneta, compatible con el disparo que terminó impactando en la cabeza de Walter.

Criminalística también trabaja sobre el lugar donde ocurrió el ataque para reunir elementos que permitan establecer la trayectoria de los proyectiles y aportar información sobre la mecánica de la balacera.

A esto se suma el relevamiento de cámaras de seguridad, que podría aportar imágenes de los movimientos registrados antes y después de los disparos.

La Fiscalía también ordenó realizar la autopsia al cuerpo de Walter, mientras continúa la investigación para establecer quién disparó contra el vehículo y qué ocurrió exactamente en esos minutos que terminaron con la vida del joven.