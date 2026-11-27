Una mujer fue imputada por intentar matar a su hermano, a quien atacó con un cuchillo y le provocó al menos seis heridas en el tórax durante una discusión familiar ocurrida en la madrugada del jueves 26 de noviembre en Neuquén capital.

La formulación de cargos fue realizada por la fiscal del caso, Lorena Juárez, quien atribuyó a la mujer el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en carácter de autora. El juez de garantías Luciano Hermosilla hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y dispuso que la imputada cumpla prisión domiciliaria por cuatro meses.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en una vivienda del barrio San Lorenzo, donde los hermanos convivían junto a su madre. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la intervención de la mujer se produjo en medio de una discusión entre el hombre y su madre.

Cómo fue el ataque en la vivienda

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la fiscal Juárez, el hombre comenzó a gritar e insultar y, durante una discusión con su madre, adoptó una posición corporal para golpearla con un puño. En ese momento, su hermana se interpuso para protegerla. Luego tomó un cuchillo y le asestó al menos seis puñaladas en la zona del tórax, con la intención de matarlo, según la acusación fiscal.

Después del ataque, el hombre salió de la vivienda. Un vecino lo retuvo para evitar que volviera a ingresar, mientras que otra vecina lo asistió y le colocó una toalla sobre una de las heridas para intentar detener la hemorragia.

En esa circunstancia, la víctima le recriminó a su hermana lo que había hecho. Según lo expuesto durante la audiencia, la mujer le respondió: “La próxima te lo clavo en el cuello”. Una ambulancia trasladó al herido al hospital Heller y posteriormente al hospital Castro Rendón, donde debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

Por qué le dictaron prisión domiciliaria

Durante la audiencia, la fiscal Lorena Juárez, junto al asistente letrado Maximiliano Jávega, solicitó que la imputada permaneciera bajo prisión domiciliaria durante cuatro meses. Para fundamentar el pedido, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló dos riesgos procesales: peligro de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Respecto del primero, mencionó la violencia del hecho, la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo y la solidez de la imputación.

Sin embargo, hizo especial hincapié en el riesgo de entorpecimiento. Explicó que los investigadores todavía no habían encontrado la ropa que la mujer llevaba puesta al momento de la agresión ni habían podido determinar cuál fue el cuchillo utilizado.

Durante los procedimientos se secuestraron varios cuchillos, pero todavía deben establecer mediante las pericias si alguno de ellos fue el empleado para atacar al hombre.

Además, la fiscal sostuvo que, cuando llegó la Policía, tanto la imputada como su madre brindaron información falsa sobre lo sucedido y señalaron a un testigo de la investigación como responsable de la agresión.

Qué se sabe de la investigación judicial

Con la formulación de cargos, la mujer quedó formalmente imputada por homicidio simple en grado de tentativa. La calificación legal está contemplada en los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal.

El juez Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión domiciliaria por cuatro meses, el plazo establecido para la medida cautelar. La investigación deberá avanzar ahora sobre el análisis de los elementos secuestrados, la identificación del arma utilizada y la reconstrucción de las circunstancias en las que ocurrió el ataque.