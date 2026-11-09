Un violento enfrentamiento entre dos grupos familiares provocó incendios intencionales, destrozos y un importante operativo policial este lunes en los barrios Chacra 32 y Chacra 28 de San Martín de los Andes. Uno de los episodios más graves ocurrió cuando un grupo de personas prendió fuego una vivienda mientras sus ocupantes todavía se encontraban en el interior.

De acuerdo con información extraoficial, el conflicto dejó al menos tres policías lesionados, vehículos dañados y un automóvil Volkswagen Polo completamente destruido por las llamas. También intervinieron Bomberos Voluntarios y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que desplegó cuatro ambulancias.

La disputa tendría antecedentes de vieja data entre ambas familias y estaría relacionada, según versiones que todavía deben ser corroboradas, con presuntos conflictos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre detenciones, imputaciones ni medidas judiciales.

Cómo comenzó el enfrentamiento en Chacra 32

Uno de los primeros episodios ocurrió en Chacra 32, cuando una mujer se encontraba trabajando en su panadería junto a su bebé.

Según el testimonio de la damnificada, un hombre llegó hasta el comercio, la amenazó y habría manifestado su intención de incendiar el local. La mujer señaló que el sujeto era conocido en el sector y que presuntamente estaría vinculado con la venta de drogas.

Después de ser retirado del establecimiento, el hombre habría prendido fuego un Volkswagen Polo que se encontraba en el lugar. El vehículo terminó completamente destruido.

La mujer registró parte de lo sucedido en un video y dio aviso a la Policía. Sin embargo, el episodio no terminó con el incendio del automóvil: poco después, la situación derivó en nuevos hechos de violencia.

Incendiaron una vivienda en Chacra 28 con personas adentro

Tras el incendio del vehículo, integrantes del otro grupo familiar se habrían trasladado hasta una vivienda de Chacra 28, donde residiría el hombre señalado por la damnificada como responsable del primer ataque.

Allí se produjo una nueva secuencia de agresiones. Según los datos extraoficiales disponibles, los atacantes destrozaron varios vehículos y prendieron fuego la casa mientras sus ocupantes todavía permanecían en el interior.

La situación generó un riesgo directo para la vida de las personas que estaban dentro de la propiedad y obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

Los bomberos trabajaron para controlar las llamas, que ya habían consumido una parte importante de la estructura.

Por el momento, no se informó oficialmente cuántas personas se encontraban en la vivienda, si alguna sufrió lesiones ni cuál fue el alcance definitivo de los daños materiales.

Al menos tres policías habrían resultado heridos

La escalada de violencia obligó a desplegar un importante operativo de la Policía del Neuquén en el sector.

Los efectivos llegaron para intervenir en el enfrentamiento, que incluyó pedradas, golpes y amenazas entre integrantes de ambos grupos familiares. Según la información extraoficial, el procedimiento también contó con personal equipado con escopetas antidisturbios.

En medio de los incidentes, al menos tres policías habrían resultado lesionados. Además, un móvil policial sufrió daños por las piedras arrojadas durante los enfrentamientos.

El operativo sanitario incluyó cuatro ambulancias del SIEN, algunas pertenecientes al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Los vecinos de las viviendas cercanas observaron con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, mientras se sucedían las agresiones y las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

El reclamo de una de las damnificadas: «Estamos cansadas de hacer denuncias»

En medio de la conmoción, una de las mujeres afectadas expresó su malestar por los episodios de violencia que, según afirmó, se vienen registrando en el sector.

«Estamos cansadas de hacer denuncias», manifestó, al cuestionar la falta de respuestas frente a una problemática que relacionó con presuntas situaciones de narcomenudeo y amenazas.

La mujer adelantó que presentará formalmente lo ocurrido ante la Justicia y decidió hacer público su reclamo para exigir medidas de protección.

Su testimonio abre otro interrogante sobre el conflicto: si existían denuncias anteriores contra las personas involucradas y qué intervenciones se habían realizado para evitar que la disputa escalara hasta los incendios y las agresiones registradas este lunes.

La seguridad en Cordones del Chapelco, otra preocupación de los vecinos

La preocupación no se limita a los daños materiales. El incendio de una vivienda con personas en su interior, las amenazas a una mujer que trabajaba junto a su bebé y las agresiones contra efectivos policiales muestran el alcance que puede adquirir un conflicto cuando se traslada a los espacios donde viven y trabajan otras familias.

La situación también plantea la necesidad de conocer qué recursos policiales están disponibles para responder ante episodios simultáneos que requieren intervención de distintas fuerzas y servicios de emergencia.