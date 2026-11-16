Francisco Castillo, el hombre que ejecutó a su cuñado Diego Fasce con al menos ocho veces por la espalda comenzará a ser juzgado este martes 17 de noviembre. El crimen ocurrió el 25 de junio de 2025 frente a la Escuela Primaria 63 de Cinco Saltos, cuando la víctima, de 37 años, circulaba en un vehículo junto a otras personas, entre ellas dos menores. El acusado llega al debate detenido y enfrenta una imputación que contempla prisión perpetua.

Según la acusación fiscal, el imputado interceptó a Fasce, expareja de su sobrina, y protagonizó una discusión en plena calle Viedma. Cuando la víctima intentó regresar a su automóvil, el hombre descendió armado y abrió fuego. Seis proyectiles impactaron en el cuerpo de Fasce y le provocaron la muerte en el lugar. Después del ataque, el acusado escapó.

La Fiscalía lo acusa de homicidio con alevosía agravado por el uso de arma, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra, en calidad de autor. El debate estará a cargo del juez técnico Guillermo Daniel Merlo y tendrá un jurado popular integrado por doce ciudadanos titulares y cuatro suplentes, seleccionados entre sesenta convocados de la Cuarta Circunscripción.

Durante las cuatro jornadas de juicio, que se extenderán hasta el viernes 20 de noviembre en la Sala 6 de Cipolletti, declararán más de treinta testigos. La prueba incluirá testimonios de allegados, policías y peritos, además de registros de cámaras de seguridad de la escuela, videos de celulares, informes de balística y los resultados de la autopsia.

La acusación estará representada por el fiscal jefe Gustavo Fabián Herrera y la fiscal Judith Saccomandi, mientras que la querella estará a cargo de Carlos David Fernández y Fabián Alexis Flores. La defensa será ejercida por Michel José Rischmann y Francisco Damián Jara. El imputado permanece en prisión preventiva, medida que fue dispuesta tras la formulación de cargos y posteriormente prorrogada.

Será el juicio por jurados número 25 realizado en Río Negro desde la implementación de este sistema. Los ciudadanos deberán analizar las pruebas y determinar si el acusado es culpable o no culpable. Los alegatos, las instrucciones y la lectura del veredicto se transmitirán en vivo por el canal oficial de YouTube del Poder Judicial.