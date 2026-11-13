Los Palmeras confirmaron su show en Cinco Saltos para este domingo 15 de noviembre tras la muerte de Marcos Camino

Los Palmeras se presentarán este domingo 15 de noviembre en Cinco Saltos y cerrarán los festejos por el 112° aniversario de la ciudad, pese a la muerte de su fundador y acordeonista Marcos Camino. El grupo santafesino ratificó su participación a través de su representante y el municipio difundió la grilla completa de la última noche de celebración.

La apertura del escenario será a las 20 en el Predio Polideportivo Municipal con entrada libre y gratuita. Como artistas en vivo subirán Disfruto, Reveca Currumil y Nosotros y el Jefe. La noche también incluirá danzas a cargo del Ballet Folklórico Cinco Saltos, el Taller Municipal de Tango y el Taller Municipal de Folklore.

Camino murió el martes 10 de noviembre, a los 76 años. Integró la banda desde diciembre de 1972 hasta febrero de este año, y Los Palmeras confirmaron el fallecimiento con un comunicado en sus redes oficiales. La noticia abrió dudas sobre la presencia del grupo en el Alto Valle.

Según explicaron desde el grupo, la gira se retomará este viernes en Cañuelas, con la Fiesta del Dulce de Leche, y continuará hacia el Alto Valle con una presentación el día anterior al show en Cinco Saltos.

La entrada es libre y gratuita en las tres jornadas del aniversario, que se extienden del viernes 13 al domingo 15

Desde la municipalidad se anunció a Los Palmeras como uno de los números centrales del aniversario. Los festejos se extienden del viernes 13 al domingo 15 en el mismo predio, con espectáculos musicales, puestos gastronómicos, artesanos y sorteos. El viernes actúan Sele Vera y Los Pampas, y el sábado, Iluminnatis. El domingo se realizará, además, el tradicional desfile aniversario desde las 16 horas en la Plaza San Martín. Las tres noches tienen entrada libre y gratuita.