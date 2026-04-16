Un disparo que desató el conflicto en el barrio

Un episodio de violencia contra un animal sacudió a San Patricio del Chañar.

Según denunciaron vecinos, un hombre disparó con un rifle de aire comprimido contra el perro de una vivienda cercana, en el barrio 128. El hecho ocurrió el sábado por la tarde y generó una inmediata reacción de quienes estaban en la zona.

Intervención policial y tensión en el lugar

Tras el aviso, efectivos de la Comisaría 13 llegaron al lugar y constataron la situación.

De acuerdo a los testimonios, el presunto agresor fue convocado por los propios vecinos y exhibió el arma utilizada. En ese contexto se produjo un intercambio de palabras en medio de la tensión por lo ocurrido.

La denuncia formal y el avance del caso

Horas más tarde, la propietaria del perro se presentó en la dependencia policial y radicó la denuncia.

En su exposición pidió que el caso avance en la Justicia y que se investigue el accionar del hombre señalado como responsable del disparo.

Un dato que amplificó la repercusión

Según se informó, el acusado sería hermano del actual intendente de la localidad.

Ese dato sumó un nuevo nivel de repercusión al caso y multiplicó los reclamos para que la investigación avance sin demoras.

El reclamo de una protectora animal

Desde la organización “Adoptame Chañar” difundieron un comunicado en el que fijaron su postura frente a lo ocurrido.

“Expresamos nuestro más profundo rechazo ante los graves hechos de violencia ocurridos recientemente en nuestra localidad. Hemos recibido videos y testimonios que señalan al hermano del intendente como el presunto autor de disparos contra animales indefensos”, indicaron.

También remarcaron que la Ley 14.346 protege a los animales contra actos de crueldad y señalaron:

“Podemos debatir sobre la tenencia responsable, pero jamás naturalizar la violencia ni la impunidad”, se lamentaron.

Una investigación que recién comienza

El caso quedó en manos de la Justicia y se encuentra en etapa inicial.

Mientras se buscan pruebas y posibles testigos, el episodio ya generó un fuerte impacto en la comunidad, con vecinos atentos a cómo avanzará la causa.