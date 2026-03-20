Este viernes, en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, la policía recapturó a un hombre que se encontraba en condición de rebeldía tras incumplir las condiciones de su libertad asistida. La detención se enmarca en una causa por homicidio doloso agravado, y fue ejecutada por personal de la División Recaptura de Evadidos.

El individuo había sido condenado en 2015 a 11 años de prisión por homicidio agravado, con una pena que debía cumplirse en su totalidad en agosto de 2026. Sin embargo, en 2025 había obtenido el beneficio de libertad asistida, el cual no respetó: no se presentó a las audiencias fijadas ni cumplió con las obligaciones establecidas, como firmar periódicamente ante el Patronato de Liberados, hasta que se perdió su paradero.

No se resistió al arresto

Tras la orden de captura emitida el 17 de marzo por la Justicia de Ejecución Penal, los efectivos policiales iniciaron tareas investigativas que los llevaron a localizar un domicilio en Valentina Sur, donde el hombre se alojaba con frecuencia. Con esta información, se gestionó un allanamiento que permitió su detención sin que opusiera resistencia.

"El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose la aprehensión del sujeto sin que opusiera resistencia", señalaron desde la Policía de Neuquén.

El detenido fue trasladado a las dependencias del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, donde se realizaron las diligencias de rigor. Por disposición de la Justicia de Ejecución Penal, permanecerá alojado en una unidad policial para completar el resto de su condena.