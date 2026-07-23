La acusación: dos golpes con un hierro y un perro indefenso

La causa por el brutal ataque a un perro en la ciudad de Neuquén dio un nuevo paso este jueves. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el hombre acusado de golpear al animal con una barra de hierro, pero el caso no llegará a un juicio oral.

Durante la audiencia, el asistente letrado Luciano Vidal expuso cómo, según la investigación, ocurrió la agresión registrada por las cámaras de seguridad el 12 de julio en inmediaciones de las calles Lago Viedma y Rosario.

De acuerdo con la acusación, el imputado salió de su vivienda con un hierro de aproximadamente un metro de largo y caminó directamente hacia el lugar donde estaba el perro.

El relato de la Fiscalía sobre el ataque

Según describió el representante del Ministerio Público Fiscal, el hombre le dio un primer golpe al animal en la zona de la cadera y la espalda. El impacto hizo que el perro cayera al suelo.

La acusación sostiene que, con el animal ya tendido e imposibilitado de defenderse, el agresor volvió a golpearlo con el mismo hierro, esta vez en la cabeza.

Tras la agresión, el imputado se retiró del lugar. La Fiscalía indicó que el perro permaneció unos instantes en el suelo hasta que logró levantarse y alejarse con visibles dificultades para caminar.

Por esos hechos, el hombre fue imputado por el delito de actos de crueldad hacia los animales, previsto en la Ley Nacional 14.346.

Por qué no irá a juicio

Aunque la imputación quedó formalizada, la causa terminó en la misma audiencia mediante una suspensión de juicio a prueba, una herramienta prevista para determinados delitos.

La legislación permite aplicar esta salida cuando el acusado no tiene antecedentes penales y el delito atribuido prevé una pena de cumplimiento condicional, como ocurre con el maltrato animal.

Esto significa que el proceso penal queda suspendido bajo condiciones estrictas. Si el imputado cumple todas las obligaciones impuestas durante el plazo fijado por la Justicia, la acción penal se extingue. En cambio, si incumple alguna de ellas, la suspensión puede ser revocada y el proceso continuará hasta un eventual juicio.

Las condiciones que deberá cumplir

Como parte de la resolución, el hombre deberá realizar una capacitación en bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal.

Además, tendrá que cumplir 192 horas de trabajo comunitario, donar 240 kilos de alimento balanceado a una organización dedicada al cuidado de animales y respetar las reglas de conducta fijadas por el tribunal durante un año.

La resolución fue avalada por el juez de garantías Raúl Aufranc y contó con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal y de la querella, representada por la ONG Profesionales y Activistas en Derechos de los Animales.