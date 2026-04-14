Una familia de Centenario fue víctima de un robo durante la mañana del domingo. El episodio ocurrió entre las 8 y las 9 en una vivienda del barrio Vista Hermosa, en el sector comprendido por las calles Comodoro Rivadavia y Facundo Quiroga. Le robaron varios elementos, hasta le dejaron la heladera vacía.

Según pudo reconstruirse, los delincuentes actuaron con mucha planificación: antes de ingresar al domicilio, inutilizaron una cámara de seguridad, rompiéndola para evitar cualquier tipo de registro que pudiera comprometerlos. Con el camino despejado, se movieron con total impunidad.

De la vivienda sustrajeron una consola con dos parlantes, un nebulizador, una guitarra acústica, una batidora, una planchita de pelo, dos afeitadoras, tres teléfonos celulares, una bomba de agua con alargue, el estéreo del automóvil y hasta las fundas de los asientos.

Sin embargo, hubo un detalle que terminó de dimensionar la gravedad del hecho: también vaciaron la heladera. Los delincuentes no solo se llevaron objetos de valor, sino también los alimentos de la familia, dejando tras de sí una escena que combina despojo material con un fuerte golpe emocional.

Todo ocurrió a plena luz del día. Según informó Centenario Digital, a pesar de que en zonas cercanas se registraba un corte de energía, en el área del robo había suministro eléctrico. Esa condición habría sido determinante para que los autores del hecho decidieran sabotear los dispositivos de vigilancia antes de actuar.

Vecinos del sector señalaron que uno de los presuntos involucrados residiría en las inmediaciones, lo que abre interrogantes sobre el grado de conocimiento previo que tenían los delincuentes respecto a la vivienda y sus rutinas.