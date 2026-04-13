Un caballo fue robado en la zona de chacras de Centenario el pasado domingo 12 y horas después durante la noche fue hallado carneado. Según relataron vecinos, sospechan que cuatreros cometieron el hecho tras robarse el animal.

Según se supo, el caballo fue robado de una chacra de la calle 9 y Ruta 7, en el límite con el ejido de Vista Alegre. Los propietarios comenzaron a buscarlo y fueron encontrando rastros de él, pero en una zona alejada, con yuyos muy altos y falta de iluminación.

En inmediaciones de la calle 5 fue donde hallaron al equino muerto. Personal policial de las comisarías Quinta y 52 intervinieron por lo ocurrido y se aguardaba una denuncia para continuar con las diligencias.

Los vecinos relataron al portal Centenario Digital que anteriormente en ese sector hallaron a otro animal faenado y solicitaron que se investigue si el robo de otros animales está relacionada al último hecho.